2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için VMS Classic fiyat tahminlerini alın. VMC fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

VMS Classic fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,81 $0,81 $0,81 -%25,00 USD Gerçek Tahmini VMS Classic 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, VMS Classic, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,81 fiyatından işlem görebilir. 2026 için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, VMS Classic, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,850500 fiyatından işlem görebilir. 2027 için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, VMC için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,893025 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, VMC için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,937676 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, VMC için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,984560 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, VMC için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1,0337 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında VMS Classic fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,6037 seviyesine ulaşabilir. 2050 için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında VMS Classic fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,6123 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,81 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,810110 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,810776 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,813328 %0,41 Bugün için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde VMC için öngörülen fiyat 0,81$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak VMC için yapılan fiyat tahmini 0,810110$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, VMC için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,810776$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında VMC için öngörülen fiyat 0,813328$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut VMS Classic Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,81$ 0,81 $ 0,81 Fiyat Değişimi (24 sa) -%25,00 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Hacim (24 sa) $ 24,51K$ 24,51K $ 24,51K Hacim (24 sa) -- En son VMC fiyatı $ 0,81. 24 saatlik değişim oranı -%25,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 24,51K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki VMC arzı 0,00 olup, toplam piyasa değeri $ 0,00 şeklindedir. Canlı VMC Fiyatını Görüntüle

VMS Classic Fiyat Geçmişi VMS Classic canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki VMS Classic fiyatı 0,81 USD'dir. Dolaşımdaki VMS Classic(VMC) arzı 0,00 VMC olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0,00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,21 $ -0,230000 $ 1,37 $ 0,71

7 Gün -%0,69 $ -1,92 $ 2,88 $ 0,71

30 Gün -%0,96 $ -22,86 $ 42,73 $ 0,71 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, VMS Classic fiyat hareketi -0,230000$ oldu ve -%0,21 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, VMS Classic en yüksek 2,88$ ve en düşük 0,71$ fiyatından işlem gördü ve -%0,69 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, VMC için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, VMS Classic, -%0,96 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -22,86$ oldu. Bu durum, VMC için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam VMS Classic fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam VMC Fiyat Geçmişini Görüntüle

VMS Classic (VMC) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? VMS Classic Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak VMC için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, VMS Classic için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen VMC fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının VMS Classic fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, VMC varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): VMC için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak VMS Classic için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

VMC Fiyat Tahmini Neden Önemli?

VMC Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): VMC, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, VMC, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için VMC fiyat tahmini nedir? VMS Classic (VMC) fiyat tahmin aracına göre, VMC fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 VMC 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 VMS Classic (VMC) fiyatı $0,81 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, VMC, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında VMC için tahmini fiyat hedefi nedir? VMS Classic (VMC) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 VMC fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında VMC için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, VMS Classic (VMC), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında VMC için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, VMS Classic (VMC), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 VMC 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 VMS Classic (VMC) fiyatı $0,81 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, VMC, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için VMC fiyat tahmini nedir? VMS Classic (VMC) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 VMC fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.