Bugünkü VMS Classic Fiyatı

Bugünkü VMS Classic (VMC) fiyatı $ 0,77 olup, son 24 saatte % 28,70 değişim gösterdi. Mevcut VMC / USD dönüşüm oranı VMC başına $ 0,77 şeklindedir.

VMS Classic, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4584. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 VMC şeklindedir. Son 24 saat içinde VMC, $ 0,71 (en düşük) ile $ 1,18 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2.462,193012754652 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,7149902035464654 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VMC, son bir saatte -%17,21 ve son 7 günde -%67,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 20,48K seviyesine ulaştı.

VMS Classic (VMC) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4584 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 20,48K$ 20,48K $ 20,48K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 385,00M$ 385,00M $ 385,00M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Toplam Arz 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki VMS Classic piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 20,48K. Dolaşımdaki VMC arzı 0,00 olup, toplam arzı 500000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 385,00M.