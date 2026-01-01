DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için DAOBase fiyat tahminlerini alın. BEE fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.

2025 için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl)
Tahminlerinize göre, DAOBase, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,024550 fiyatından işlem görebilir.

2026 için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl)
Tahminlerinize göre, DAOBase, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,025777 fiyatından işlem görebilir.

2027 için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra)
Fiyat tahmini modülüne göre, BEE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,027066 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir.

2028 için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra)
Fiyat tahmini modülüne göre, BEE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,028419 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir.

2029 için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BEE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,029840 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır.

2030 için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BEE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,031332 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır.

2040 için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)
2040 yılında DAOBase fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,048607 seviyesine ulaşabilir.

2050 için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra)
2050 yılında DAOBase fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,079176 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 0,025777 %5,00

2028 $ 0,027066 %10,25

2029 $ 0,028419 %15,76

2030 $ 0,029840 %21,55

2031 $ 0,031332 %27,63

2032 $ 0,032899 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,034544 %40,71

2034 $ 0,036271 %47,75

2035 $ 0,038085 %55,13

2036 $ 0,039989 %62,89

2037 $ 0,041989 %71,03

2038 $ 0,044088 %79,59

2039 $ 0,046292 %88,56

2040 $ 0,048607 %97,99

Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli DAOBase Fiyat Tahmini
Tarih Fiyat Tahmini Büyüme
January 1, 2026(Bugün) $ 0,024550 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,024553 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,024573 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,024651 %0,41 Bugün için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde BEE için öngörülen fiyat 0,024550$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak BEE için yapılan fiyat tahmini 0,024553$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, BEE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,024573$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük DAOBase (BEE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında BEE için öngörülen fiyat 0,024651$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut DAOBase Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Dolaşım Arzı 55,00M 55,00M 55,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son BEE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki BEE arzı 55,00M olup, toplam piyasa değeri $ 1,35M şeklindedir. Canlı BEE Fiyatını Görüntüle

DAOBase Fiyat Geçmişi DAOBase canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki DAOBase fiyatı 0,024550 USD'dir. Dolaşımdaki DAOBase(BEE) arzı 55,00M BEE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.350.257$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,019067 $ 0,019067

30 Gün %28,74 $ 0,007056 $ 0,024550 $ 0,019067 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, DAOBase fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, DAOBase en yüksek 0,019067$ ve en düşük 0,019067$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, BEE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, DAOBase, %28,74 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,007056$ oldu. Bu durum, BEE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

DAOBase (BEE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? DAOBase Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak BEE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, DAOBase için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen BEE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının DAOBase fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, BEE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): BEE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak DAOBase için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

BEE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

BEE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

BEE, şu anda yatırım yapmaya değer midir?
Tahminlerinize göre, BEE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir.

Önümüzdeki ay için BEE fiyat tahmini nedir?
DAOBase (BEE) fiyat tahmin aracına göre, BEE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

1 BEE 2026 yılında ne kadar olacak?
Bugün 1 DAOBase (BEE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BEE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır.

2027 yılında BEE için tahmini fiyat hedefi nedir?
DAOBase (BEE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 BEE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

2028 yılında BEE için tahmini fiyat hedefi nedir?
Fiyat tahmininize göre, DAOBase (BEE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır.

2029 yılında BEE için tahmini fiyat hedefi nedir?
Fiyat tahmininize göre, DAOBase (BEE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır.

1 BEE 2030 yılında ne kadar olacak?
Bugün 1 DAOBase (BEE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BEE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır.

2040 için BEE fiyat tahmini nedir?
DAOBase (BEE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 BEE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.