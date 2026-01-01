Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Degen Express fiyat tahminlerini alın. DEGEX fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

DEGEX Al

Degen Express fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Degen Express 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Degen Express, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Degen Express, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DEGEX için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DEGEX için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DEGEX için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DEGEX için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Degen Express fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Degen Express fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0 %0,00

2027 $ 0 %5,00

2028 $ 0 %10,25

2029 $ 0 %15,76

2030 $ 0 %21,55

2031 $ 0 %27,63

2032 $ 0 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0 %40,71

2034 $ 0 %47,75

2035 $ 0 %55,13

2036 $ 0 %62,89

2037 $ 0 %71,03

2038 $ 0 %79,59

2039 $ 0 %88,56

2040 $ 0 %97,99

2040 $ 0 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Degen Express Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0 %0,41 Bugün için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde DEGEX için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DEGEX için yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, DEGEX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DEGEX için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Degen Express Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 12,67K$ 12,67K $ 12,67K Dolaşım Arzı 908,51M 908,51M 908,51M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DEGEX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DEGEX arzı 908,51M olup, toplam piyasa değeri $ 12,67K şeklindedir. Canlı DEGEX Fiyatını Görüntüle

Degen Express Fiyat Geçmişi Degen Express canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Degen Express fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki Degen Express(DEGEX) arzı 908,51M DEGEX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 12.674,44$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,49 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün -%1,18 $ 0 $ 0,000014 $ 0,000013

30 Gün %1,27 $ 0 $ 0,000014 $ 0,000013 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Degen Express fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,49 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Degen Express en yüksek 0,000014$ ve en düşük 0,000013$ fiyatından işlem gördü ve -%1,18 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DEGEX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Degen Express, %1,27 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, DEGEX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Degen Express (DEGEX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Degen Express Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DEGEX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Degen Express için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DEGEX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Degen Express fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DEGEX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DEGEX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Degen Express için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DEGEX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DEGEX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DEGEX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DEGEX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DEGEX fiyat tahmini nedir? Degen Express (DEGEX) fiyat tahmin aracına göre, DEGEX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DEGEX 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Degen Express (DEGEX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DEGEX, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında DEGEX için tahmini fiyat hedefi nedir? Degen Express (DEGEX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 DEGEX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında DEGEX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Degen Express (DEGEX), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında DEGEX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Degen Express (DEGEX), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 DEGEX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Degen Express (DEGEX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DEGEX, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DEGEX fiyat tahmini nedir? Degen Express (DEGEX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DEGEX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol