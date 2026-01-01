Bugünkü Degen Express Fiyatı

Bugünkü Degen Express (DEGEX) fiyatı $ 0,00001395 olup, son 24 saatte % 0,46 değişim gösterdi. Mevcut DEGEX / USD dönüşüm oranı DEGEX başına $ 0,00001395 şeklindedir.

Degen Express, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.674,44 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 908,51M DEGEX şeklindedir. Son 24 saat içinde DEGEX, $ 0,00001389 (en düşük) ile $ 0,00001403 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0001051 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001127 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEGEX, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Degen Express (DEGEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,67K$ 12,67K $ 12,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,27K$ 13,27K $ 13,27K Dolaşım Arzı 908,51M 908,51M 908,51M Toplam Arz 951.371.042,3602728 951.371.042,3602728 951.371.042,3602728

Şu anki Degen Express piyasa değeri $ 12,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEGEX arzı 908,51M olup, toplam arzı 951371042.3602728. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,27K.