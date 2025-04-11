Orca (ORCA) Nedir?

Orca, Solana'da bir DEX'tir.

Orca, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Orca yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- ORCA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

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Orca Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Orca, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ORCA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Orca fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Orca Fiyat Geçmişi

ORCA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ORCA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Orca fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Orca (ORCA) Satın Alma

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ORCA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ORCA / VND ₫ 77,435.82 1 ORCA / AUD A$ 4.832 1 ORCA / GBP ￡ 2.2952 1 ORCA / EUR € 2.6576 1 ORCA / USD $ 3.02 1 ORCA / MYR RM 13.3484 1 ORCA / TRY ₺ 114.9412 1 ORCA / JPY ¥ 433.823 1 ORCA / RUB ₽ 252.5928 1 ORCA / INR ₹ 260.2032 1 ORCA / IDR Rp 51,186.433 1 ORCA / KRW ₩ 4,295.8594 1 ORCA / PHP ₱ 172.0192 1 ORCA / EGP ￡E. 154.9864 1 ORCA / BRL R$ 17.7274 1 ORCA / CAD C$ 4.1978 1 ORCA / BDT ৳ 367.0206 1 ORCA / NGN ₦ 4,824.2688 1 ORCA / UAH ₴ 125.028 1 ORCA / VES Bs 214.42 1 ORCA / PKR Rs 846.8684 1 ORCA / KZT ₸ 1,560.7058 1 ORCA / THB ฿ 101.2002 1 ORCA / TWD NT$ 97.6668 1 ORCA / AED د.إ 11.0834 1 ORCA / CHF Fr 2.4462 1 ORCA / HKD HK$ 23.405 1 ORCA / MAD .د.م 28.086 1 ORCA / MXN $ 61.457

Orca Kaynağı

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