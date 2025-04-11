Epic Chain (EPIC) Nedir?

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

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Epic Chain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Epic Chain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EPIC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Epic Chain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Epic Chain Fiyat Geçmişi

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Epic Chain (EPIC) Satın Alma

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EPIC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EPIC / VND ₫ 34,461.504 1 EPIC / AUD A$ 2.1504 1 EPIC / GBP ￡ 1.02144 1 EPIC / EUR € 1.18272 1 EPIC / USD $ 1.344 1 EPIC / MYR RM 5.94048 1 EPIC / TRY ₺ 51.15264 1 EPIC / JPY ¥ 192.87744 1 EPIC / RUB ₽ 112.56 1 EPIC / INR ₹ 115.86624 1 EPIC / IDR Rp 22,779.6576 1 EPIC / KRW ₩ 1,917.25632 1 EPIC / PHP ₱ 76.55424 1 EPIC / EGP ￡E. 68.97408 1 EPIC / BRL R$ 7.91616 1 EPIC / CAD C$ 1.86816 1 EPIC / BDT ৳ 163.33632 1 EPIC / NGN ₦ 2,146.95936 1 EPIC / UAH ₴ 55.6416 1 EPIC / VES Bs 95.424 1 EPIC / PKR Rs 376.88448 1 EPIC / KZT ₸ 694.56576 1 EPIC / THB ฿ 44.99712 1 EPIC / TWD NT$ 43.46496 1 EPIC / AED د.إ 4.93248 1 EPIC / CHF Fr 1.08864 1 EPIC / HKD HK$ 10.416 1 EPIC / MAD .د.م 12.4992 1 EPIC / MXN $ 27.4176

Epic Chain Kaynağı

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