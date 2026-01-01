DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için DLMM fiyat tahminlerini alın. DLMM fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

DLMM fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini DLMM 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, DLMM, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir. 2026 için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, DLMM, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir. 2027 için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DLMM için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DLMM için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DLMM için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DLMM için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında DLMM fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. 2050 için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında DLMM fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0 %0,00

2027 $ 0 %5,00

2028 $ 0 %10,25

2029 $ 0 %15,76

2030 $ 0 %21,55

2031 $ 0 %27,63

2032 $ 0 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0 %40,71

2034 $ 0 %47,75

2035 $ 0 %55,13

2036 $ 0 %62,89

2037 $ 0 %71,03

2038 $ 0 %79,59

2039 $ 0 %88,56

2040 $ 0 %97,99

2040 $ 0 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli DLMM Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0 %0,41 Bugün için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde DLMM için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DLMM için yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, DLMM için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük DLMM (DLMM) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DLMM için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut DLMM Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 286,30K$ 286,30K $ 286,30K Dolaşım Arzı 743,82M 743,82M 743,82M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DLMM fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DLMM arzı 743,82M olup, toplam piyasa değeri $ 286,30K şeklindedir. Canlı DLMM Fiyatını Görüntüle

DLMM Fiyat Geçmişi DLMM canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki DLMM fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki DLMM(DLMM) arzı 743,82M DLMM olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 286.298$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,40 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün -%0,96 $ 0 $ 0,000425 $ 0,000293

30 Gün %29,29 $ 0 $ 0,000425 $ 0,000293 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, DLMM fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,40 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, DLMM en yüksek 0,000425$ ve en düşük 0,000293$ fiyatından işlem gördü ve -%0,96 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DLMM için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, DLMM, %29,29 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, DLMM için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

DLMM (DLMM) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? DLMM Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DLMM için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, DLMM için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DLMM fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının DLMM fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DLMM varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DLMM için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak DLMM için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DLMM Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DLMM Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DLMM, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DLMM, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DLMM fiyat tahmini nedir? DLMM (DLMM) fiyat tahmin aracına göre, DLMM fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DLMM 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 DLMM (DLMM) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DLMM, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında DLMM için tahmini fiyat hedefi nedir? DLMM (DLMM) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 DLMM fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında DLMM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, DLMM (DLMM), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında DLMM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, DLMM (DLMM), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 DLMM 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 DLMM (DLMM) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DLMM, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DLMM fiyat tahmini nedir? DLMM (DLMM) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DLMM fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.