Bugünkü DLMM Fiyatı

Bugünkü DLMM (DLMM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,47 değişim gösterdi. Mevcut DLMM / USD dönüşüm oranı DLMM başına -- şeklindedir.

DLMM, şu anda piyasa değeri açısından $ 289.135 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 743,82M DLMM şeklindedir. Son 24 saat içinde DLMM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00177886 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DLMM, son bir saatte +%0,53 ve son 7 günde -%2,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DLMM (DLMM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 289,14K$ 289,14K $ 289,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 326,84K$ 326,84K $ 326,84K Dolaşım Arzı 743,82M 743,82M 743,82M Toplam Arz 840.822.528,7707925 840.822.528,7707925 840.822.528,7707925

Şu anki DLMM piyasa değeri $ 289,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DLMM arzı 743,82M olup, toplam arzı 840822528.7707925. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 326,84K.