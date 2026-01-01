MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Etherex Liquid Staking Token (REX33) /

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Etherex Liquid Staking Token fiyat tahminlerini alın. REX33 fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

REX33 Al

Etherex Liquid Staking Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Etherex Liquid Staking Token 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Etherex Liquid Staking Token, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,045368 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Etherex Liquid Staking Token, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,047636 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, REX33 için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,050018 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, REX33 için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,052519 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, REX33 için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,055145 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, REX33 için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,057902 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Etherex Liquid Staking Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,089825 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Etherex Liquid Staking Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,146316 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,045368 %0,00

2027 $ 0,047636 %5,00

2028 $ 0,050018 %10,25

2029 $ 0,052519 %15,76

2030 $ 0,055145 %21,55

2031 $ 0,057902 %27,63

2032 $ 0,060797 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,063837 %40,71

2034 $ 0,067029 %47,75

2035 $ 0,070380 %55,13

2036 $ 0,073900 %62,89

2037 $ 0,077595 %71,03

2038 $ 0,081474 %79,59

2039 $ 0,085548 %88,56

2040 $ 0,089825 %97,99

2040 $ 0,089825 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Etherex Liquid Staking Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,045368 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,045374 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,045411 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,045554 %0,41 Bugün için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde REX33 için öngörülen fiyat 0,045368$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak REX33 için yapılan fiyat tahmini 0,045374$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, REX33 için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,045411$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında REX33 için öngörülen fiyat 0,045554$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Etherex Liquid Staking Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 3,38M$ 3,38M $ 3,38M Dolaşım Arzı 74,58M 74,58M 74,58M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son REX33 fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki REX33 arzı 74,58M olup, toplam piyasa değeri $ 3,38M şeklindedir. Canlı REX33 Fiyatını Görüntüle

Etherex Liquid Staking Token Fiyat Geçmişi Etherex Liquid Staking Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Etherex Liquid Staking Token fiyatı 0,045368 USD'dir. Dolaşımdaki Etherex Liquid Staking Token(REX33) arzı 74,58M REX33 olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 3.383.646$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,58 $ 0,000261 $ 0,046037 $ 0,044113

7 Gün -%5,38 $ -0,002443 $ 0,063504 $ 0,044113

30 Gün -%28,60 $ -0,012978 $ 0,063504 $ 0,044113 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Etherex Liquid Staking Token fiyat hareketi 0,000261$ oldu ve %0,58 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Etherex Liquid Staking Token en yüksek 0,063504$ ve en düşük 0,044113$ fiyatından işlem gördü ve -%5,38 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, REX33 için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Etherex Liquid Staking Token, -%28,60 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,012978$ oldu. Bu durum, REX33 için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Etherex Liquid Staking Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak REX33 için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Etherex Liquid Staking Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen REX33 fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Etherex Liquid Staking Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, REX33 varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): REX33 için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Etherex Liquid Staking Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

REX33 Fiyat Tahmini Neden Önemli?

REX33 Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): REX33, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, REX33, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için REX33 fiyat tahmini nedir? Etherex Liquid Staking Token (REX33) fiyat tahmin aracına göre, REX33 fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 REX33 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, REX33, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında REX33 için tahmini fiyat hedefi nedir? Etherex Liquid Staking Token (REX33) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 REX33 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında REX33 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Etherex Liquid Staking Token (REX33), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında REX33 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Etherex Liquid Staking Token (REX33), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 REX33 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, REX33, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için REX33 fiyat tahmini nedir? Etherex Liquid Staking Token (REX33) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 REX33 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol