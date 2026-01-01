BorsaDEX+
Bugünkü canlı Etherex Liquid Staking Token fiyatı 0,04502529 USD. REX33 piyasa değeri ise 3.357.765 USD. REX33 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

REX33 Hakkında Daha Fazla Bilgi

REX33 Fiyat Bilgileri

REX33 Nedir

REX33 Resmi Websitesi

REX33 Token Ekonomisi

REX33 Fiyat Tahmini

Etherex Liquid Staking Token Logosu

Etherex Liquid Staking Token Fiyatı (REX33)

Listelenmedi

1 REX33 / USD Canlı Fiyatı:

$0,04502532
+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:23:16 (UTC+8)

Bugünkü Etherex Liquid Staking Token Fiyatı

Bugünkü Etherex Liquid Staking Token (REX33) fiyatı $ 0,04502529 olup, son 24 saatte % 0,44 değişim gösterdi. Mevcut REX33 / USD dönüşüm oranı REX33 başına $ 0,04502529 şeklindedir.

Etherex Liquid Staking Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.357.765 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 74,58M REX33 şeklindedir. Son 24 saat içinde REX33, $ 0,04411305 (en düşük) ile $ 0,04603728 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,583351 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04411305 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REX33, son bir saatte -%1,14 ve son 7 günde -%4,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Piyasa Bilgileri

$ 3,36M
--
$ 3,36M
74,58M
74.575.908,17512958
Şu anki Etherex Liquid Staking Token piyasa değeri $ 3,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki REX33 arzı 74,58M olup, toplam arzı 74575908.17512958. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,36M.

Etherex Liquid Staking Token Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,04411305
24 sa Düşük
$ 0,04603728
24 sa Yüksek

$ 0,04411305
$ 0,04603728
$ 0,583351
$ 0,04411305
-%1,14

+%0,44

-%4,56

-%4,56

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Etherex Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00019518.
Son 30 gün içerisinde, Etherex Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0133656537.
Son 60 gün içerisinde, Etherex Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0327194369.
Son 90 gün içerisinde, Etherex Liquid Staking Token / USD fiyat değişimi, $ -0,32864390057260567.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00019518+%0,44
30 Gün$ -0,0133656537-%29,68
60 Gün$ -0,0327194369-%72,66
90 Gün$ -0,32864390057260567-%87,95

Etherex Liquid Staking Token için Fiyat Tahmini

2030 için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, REX33 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Etherex Liquid Staking Token (REX33) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Etherex Liquid Staking Token fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Etherex Liquid Staking Token varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Etherex Liquid Staking Token Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, REX33 varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Etherex Liquid Staking Token Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Etherex Liquid Staking Token ne kadar olacak?
Etherex Liquid Staking Token yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Etherex Liquid Staking Token fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:23:16 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-31 00:40:29Sektör Haberleri
Data: 368 Entiti Global Memegang Lebih $185 Bilion dalam Kripto, Syarikat DAT Menyumbang 73%
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元

Etherex Liquid Staking Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.