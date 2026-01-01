Bugünkü Etherex Liquid Staking Token Fiyatı

Bugünkü Etherex Liquid Staking Token (REX33) fiyatı $ 0,04502529 olup, son 24 saatte % 0,44 değişim gösterdi. Mevcut REX33 / USD dönüşüm oranı REX33 başına $ 0,04502529 şeklindedir.

Etherex Liquid Staking Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.357.765 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 74,58M REX33 şeklindedir. Son 24 saat içinde REX33, $ 0,04411305 (en düşük) ile $ 0,04603728 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,583351 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04411305 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REX33, son bir saatte -%1,14 ve son 7 günde -%4,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,36M$ 3,36M $ 3,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,36M$ 3,36M $ 3,36M Dolaşım Arzı 74,58M 74,58M 74,58M Toplam Arz 74.575.908,17512958 74.575.908,17512958 74.575.908,17512958

Şu anki Etherex Liquid Staking Token piyasa değeri $ 3,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki REX33 arzı 74,58M olup, toplam arzı 74575908.17512958. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,36M.