Exit Liquidity fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Exit Liquidity 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Exit Liquidity, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000936 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Exit Liquidity, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000983 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, RETAIL için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,001032 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, RETAIL için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,001084 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, RETAIL için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,001138 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, RETAIL için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,001195 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Exit Liquidity fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001854 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Exit Liquidity fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,003021 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000936 %0,00

2027 $ 0,000983 %5,00

2028 $ 0,001032 %10,25

2029 $ 0,001084 %15,76

2030 $ 0,001138 %21,55

2031 $ 0,001195 %27,63

2032 $ 0,001255 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,001318 %40,71

2034 $ 0,001384 %47,75

2035 $ 0,001453 %55,13

2036 $ 0,001526 %62,89

2037 $ 0,001602 %71,03

2038 $ 0,001682 %79,59

2039 $ 0,001766 %88,56

2040 $ 0,001854 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000936 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000937 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000940 %0,41 Bugün için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde RETAIL için öngörülen fiyat 0,000936$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak RETAIL için yapılan fiyat tahmini 0,000936$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, RETAIL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000937$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında RETAIL için öngörülen fiyat 0,000940$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Exit Liquidity Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 936,77K$ 936,77K $ 936,77K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son RETAIL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki RETAIL arzı 999,99M olup, toplam piyasa değeri $ 936,77K şeklindedir. Canlı RETAIL Fiyatını Görüntüle

Exit Liquidity Fiyat Geçmişi Exit Liquidity canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Exit Liquidity fiyatı 0,000936 USD'dir. Dolaşımdaki Exit Liquidity(RETAIL) arzı 999,99M RETAIL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 936.773$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%7,33 $ 0 $ 0,001034 $ 0,000936

7 Gün %10,56 $ 0,000098 $ 0,001353 $ 0,000326

30 Gün %183,54 $ 0,001719 $ 0,001353 $ 0,000326 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Exit Liquidity fiyat hareketi 0$ oldu ve -%7,33 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Exit Liquidity en yüksek 0,001353$ ve en düşük 0,000326$ fiyatından işlem gördü ve %10,56 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, RETAIL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Exit Liquidity, %183,54 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,001719$ oldu. Bu durum, RETAIL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Exit Liquidity Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak RETAIL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Exit Liquidity için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen RETAIL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Exit Liquidity fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, RETAIL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): RETAIL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Exit Liquidity için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

RETAIL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

RETAIL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): RETAIL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, RETAIL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için RETAIL fiyat tahmini nedir? Exit Liquidity (RETAIL) fiyat tahmin aracına göre, RETAIL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 RETAIL 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Exit Liquidity (RETAIL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, RETAIL, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında RETAIL için tahmini fiyat hedefi nedir? Exit Liquidity (RETAIL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 RETAIL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında RETAIL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Exit Liquidity (RETAIL), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında RETAIL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Exit Liquidity (RETAIL), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 RETAIL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Exit Liquidity (RETAIL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, RETAIL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için RETAIL fiyat tahmini nedir? Exit Liquidity (RETAIL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 RETAIL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.