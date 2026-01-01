Bugünkü Exit Liquidity Fiyatı

Bugünkü Exit Liquidity (RETAIL) fiyatı $ 0,00093458 olup, son 24 saatte % 8,78 değişim gösterdi. Mevcut RETAIL / USD dönüşüm oranı RETAIL başına $ 0,00093458 şeklindedir.

Exit Liquidity, şu anda piyasa değeri açısından $ 934.579 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M RETAIL şeklindedir. Son 24 saat içinde RETAIL, $ 0,00092046 (en düşük) ile $ 0,0010349 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00168409 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00024572 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RETAIL, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde +%9,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Exit Liquidity (RETAIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 934,58K$ 934,58K $ 934,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 934,58K$ 934,58K $ 934,58K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.989.853,275259 999.989.853,275259 999.989.853,275259

