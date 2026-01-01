Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Exxon Mobil xStock fiyat tahminlerini alın. XOMX fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Exxon Mobil xStock fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Exxon Mobil xStock 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Exxon Mobil xStock, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 121,15 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Exxon Mobil xStock, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 127,2075 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, XOMX için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 133,5678 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, XOMX için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 140,2462 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, XOMX için 2029 yılı hedef fiyatı $ 147,2585 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, XOMX için 2030 yılı hedef fiyatı $ 154,6215 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Exxon Mobil xStock fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 239,8687 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Exxon Mobil xStock fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 390,7208 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 121,15 %0,00

2027 $ 127,2075 %5,00

2028 $ 133,5678 %10,25

2029 $ 140,2462 %15,76

2030 $ 147,2585 %21,55

2031 $ 154,6215 %27,63

2032 $ 162,3525 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 170,4702 %40,71

2034 $ 178,9937 %47,75

2035 $ 187,9434 %55,13

2036 $ 197,3405 %62,89

2037 $ 207,2076 %71,03

2038 $ 217,5679 %79,59

2039 $ 228,4463 %88,56

2040 $ 239,8687 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 121,1665 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 121,2661 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 121,6478 %0,41 Bugün için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde XOMX için öngörülen fiyat 121,15$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak XOMX için yapılan fiyat tahmini 121,1665$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, XOMX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 121,2661$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında XOMX için öngörülen fiyat 121,6478$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Exxon Mobil xStock Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 353,28K$ 353,28K $ 353,28K Dolaşım Arzı 2,92K 2,92K 2,92K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son XOMX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki XOMX arzı 2,92K olup, toplam piyasa değeri $ 353,28K şeklindedir. Canlı XOMX Fiyatını Görüntüle

Exxon Mobil xStock Fiyat Geçmişi Exxon Mobil xStock canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Exxon Mobil xStock fiyatı 121,15 USD'dir. Dolaşımdaki Exxon Mobil xStock(XOMX) arzı 2,92K XOMX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 353.283$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%4,01 $ -5,0683 $ 126,23 $ 120,06

7 Gün -%3,04 $ -3,6842 $ 126,4016 $ 117,1

30 Gün %3,46 $ 4,1940 $ 126,4016 $ 117,1 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Exxon Mobil xStock fiyat hareketi -5,0683$ oldu ve -%4,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Exxon Mobil xStock en yüksek 126,4016$ ve en düşük 117,1$ fiyatından işlem gördü ve -%3,04 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, XOMX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Exxon Mobil xStock, %3,46 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 4,1940$ oldu. Bu durum, XOMX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Exxon Mobil xStock (XOMX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Exxon Mobil xStock Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak XOMX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Exxon Mobil xStock için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen XOMX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Exxon Mobil xStock fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, XOMX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): XOMX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Exxon Mobil xStock için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

XOMX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

XOMX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): XOMX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, XOMX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için XOMX fiyat tahmini nedir? Exxon Mobil xStock (XOMX) fiyat tahmin aracına göre, XOMX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 XOMX 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Exxon Mobil xStock (XOMX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, XOMX, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında XOMX için tahmini fiyat hedefi nedir? Exxon Mobil xStock (XOMX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 XOMX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında XOMX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Exxon Mobil xStock (XOMX), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında XOMX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Exxon Mobil xStock (XOMX), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 XOMX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Exxon Mobil xStock (XOMX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, XOMX, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için XOMX fiyat tahmini nedir? Exxon Mobil xStock (XOMX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 XOMX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.