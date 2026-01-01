Bugünkü Exxon Mobil xStock Fiyatı

Bugünkü Exxon Mobil xStock (XOMX) fiyatı $ 121,15 olup, son 24 saatte % 0,46 değişim gösterdi. Mevcut XOMX / USD dönüşüm oranı XOMX başına $ 121,15 şeklindedir.

Exxon Mobil xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 353.283 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,92K XOMX şeklindedir. Son 24 saat içinde XOMX, $ 120,06 (en düşük) ile $ 122,24 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 132,26 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 111,1 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XOMX, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%3,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Exxon Mobil xStock (XOMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 353,28K$ 353,28K $ 353,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,64M$ 33,64M $ 33,64M Dolaşım Arzı 2,92K 2,92K 2,92K Toplam Arz 277.622,647864334 277.622,647864334 277.622,647864334

