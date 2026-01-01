MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Free Republic of Verdis (VERDIS) /

Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Free Republic of Verdis fiyat tahminlerini alın. VERDIS fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

VERDIS Al

Free Republic of Verdis fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Free Republic of Verdis 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Free Republic of Verdis, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000060 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Free Republic of Verdis, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000063 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, VERDIS için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000067 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, VERDIS için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000070 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, VERDIS için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000073 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, VERDIS için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000077 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Free Republic of Verdis fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000120 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Free Republic of Verdis fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000196 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000060 %0,00

2027 $ 0,000063 %5,00

2028 $ 0,000067 %10,25

2029 $ 0,000070 %15,76

2030 $ 0,000073 %21,55

2031 $ 0,000077 %27,63

2032 $ 0,000081 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000085 %40,71

2034 $ 0,000089 %47,75

2035 $ 0,000094 %55,13

2036 $ 0,000099 %62,89

2037 $ 0,000104 %71,03

2038 $ 0,000109 %79,59

2039 $ 0,000114 %88,56

2040 $ 0,000120 %97,99

2040 $ 0,000120 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Free Republic of Verdis Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,000060 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000060 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000060 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000061 %0,41 Bugün için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde VERDIS için öngörülen fiyat 0,000060$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak VERDIS için yapılan fiyat tahmini 0,000060$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, VERDIS için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000060$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında VERDIS için öngörülen fiyat 0,000061$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Free Republic of Verdis Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 60,73K$ 60,73K $ 60,73K Dolaşım Arzı 998,31M 998,31M 998,31M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son VERDIS fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki VERDIS arzı 998,31M olup, toplam piyasa değeri $ 60,73K şeklindedir. Canlı VERDIS Fiyatını Görüntüle

Free Republic of Verdis Fiyat Geçmişi Free Republic of Verdis canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Free Republic of Verdis fiyatı 0,000060 USD'dir. Dolaşımdaki Free Republic of Verdis(VERDIS) arzı 998,31M VERDIS olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 60.731$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %1,66 $ 0 $ 0,000069 $ 0,000058

7 Gün -%9,90 $ -0,000006 $ 0,000082 $ 0,000055

30 Gün -%0,20 $ -0,000000 $ 0,000082 $ 0,000055 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Free Republic of Verdis fiyat hareketi 0$ oldu ve %1,66 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Free Republic of Verdis en yüksek 0,000082$ ve en düşük 0,000055$ fiyatından işlem gördü ve -%9,90 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, VERDIS için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Free Republic of Verdis, -%0,20 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000000$ oldu. Bu durum, VERDIS için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Free Republic of Verdis Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak VERDIS için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Free Republic of Verdis için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen VERDIS fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Free Republic of Verdis fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, VERDIS varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): VERDIS için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Free Republic of Verdis için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

VERDIS Fiyat Tahmini Neden Önemli?

VERDIS Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): VERDIS, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, VERDIS, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için VERDIS fiyat tahmini nedir? Free Republic of Verdis (VERDIS) fiyat tahmin aracına göre, VERDIS fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 VERDIS 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Free Republic of Verdis (VERDIS) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, VERDIS, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında VERDIS için tahmini fiyat hedefi nedir? Free Republic of Verdis (VERDIS) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 VERDIS fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında VERDIS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Free Republic of Verdis (VERDIS), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında VERDIS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Free Republic of Verdis (VERDIS), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 VERDIS 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Free Republic of Verdis (VERDIS) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, VERDIS, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için VERDIS fiyat tahmini nedir? Free Republic of Verdis (VERDIS) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 VERDIS fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol