Bugünkü Free Republic of Verdis Fiyatı

Bugünkü Free Republic of Verdis (VERDIS) fiyatı $ 0,0000604 olup, son 24 saatte % 1,80 değişim gösterdi. Mevcut VERDIS / USD dönüşüm oranı VERDIS başına $ 0,0000604 şeklindedir.

Free Republic of Verdis, şu anda piyasa değeri açısından $ 60.297 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,31M VERDIS şeklindedir. Son 24 saat içinde VERDIS, $ 0,00005866 (en düşük) ile $ 0,0000656 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00038098 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000722 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VERDIS, son bir saatte -%0,54 ve son 7 günde -%10,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 60,30K$ 60,30K $ 60,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 60,30K$ 60,30K $ 60,30K Dolaşım Arzı 998,31M 998,31M 998,31M Toplam Arz 998.306.824,1868122 998.306.824,1868122 998.306.824,1868122

Şu anki Free Republic of Verdis piyasa değeri $ 60,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VERDIS arzı 998,31M olup, toplam arzı 998306824.1868122. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 60,30K.