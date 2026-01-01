FUSION (FSN) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için FUSION fiyat tahminlerini alın. FSN fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

FUSION fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini FUSION 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, FUSION, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,004249 fiyatından işlem görebilir. 2026 için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, FUSION, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,004461 fiyatından işlem görebilir. 2027 için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FSN için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,004684 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FSN için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,004918 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FSN için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,005164 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FSN için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,005423 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında FUSION fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,008412 seviyesine ulaşabilir. 2050 için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında FUSION fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,013703 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,004249 %0,00

2027 $ 0,004461 %5,00

2028 $ 0,004684 %10,25

2029 $ 0,004918 %15,76

2030 $ 0,005164 %21,55

2031 $ 0,005423 %27,63

2032 $ 0,005694 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,005978 %40,71

2034 $ 0,006277 %47,75

2035 $ 0,006591 %55,13

2036 $ 0,006921 %62,89

2037 $ 0,007267 %71,03

2038 $ 0,007630 %79,59

2039 $ 0,008012 %88,56

2040 $ 0,008412 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 0,004249 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,004253 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,004266 %0,41 Bugün için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde FSN için öngörülen fiyat 0,004249$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak FSN için yapılan fiyat tahmini 0,004249$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için FUSION (FSN) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, FSN için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,004253$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük FUSION (FSN) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında FSN için öngörülen fiyat 0,004266$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut FUSION Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 332,43K$ 332,43K $ 332,43K Dolaşım Arzı 78,23M 78,23M 78,23M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son FSN fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki FSN arzı 78,23M olup, toplam piyasa değeri $ 332,43K şeklindedir. Canlı FSN Fiyatını Görüntüle

FUSION Fiyat Geçmişi FUSION canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki FUSION fiyatı 0,004249 USD'dir. Dolaşımdaki FUSION(FSN) arzı 78,23M FSN olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 332.430$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,40 $ 0 $ 0,004274 $ 0,004222

7 Gün -%8,95 $ -0,000380 $ 0,004772 $ 0,004216

30 Gün -%11,21 $ -0,000476 $ 0,004772 $ 0,004216 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, FUSION fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,40 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, FUSION en yüksek 0,004772$ ve en düşük 0,004216$ fiyatından işlem gördü ve -%8,95 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, FSN için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, FUSION, -%11,21 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000476$ oldu. Bu durum, FSN için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

FUSION (FSN) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? FUSION Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak FSN için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, FUSION için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen FSN fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının FUSION fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, FSN varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): FSN için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak FUSION için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

FSN Fiyat Tahmini Neden Önemli?

FSN Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): FSN, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, FSN, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için FSN fiyat tahmini nedir? FUSION (FSN) fiyat tahmin aracına göre, FSN fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 FSN 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 FUSION (FSN) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FSN, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında FSN için tahmini fiyat hedefi nedir? FUSION (FSN) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 FSN fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında FSN için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, FUSION (FSN), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında FSN için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, FUSION (FSN), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 FSN 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 FUSION (FSN) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FSN, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için FSN fiyat tahmini nedir? FUSION (FSN) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 FSN fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.