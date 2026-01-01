Bugünkü FUSION Fiyatı

Bugünkü FUSION (FSN) fiyatı $ 0,00424913 olup, son 24 saatte % 0,41 değişim gösterdi. Mevcut FSN / USD dönüşüm oranı FSN başına $ 0,00424913 şeklindedir.

FUSION, şu anda piyasa değeri açısından $ 332.430 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 78,23M FSN şeklindedir. Son 24 saat içinde FSN, $ 0,00422265 (en düşük) ile $ 0,00427449 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 9,76 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FSN, son bir saatte -- ve son 7 günde -%8,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FUSION (FSN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 332,43K$ 332,43K $ 332,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 334,69K$ 334,69K $ 334,69K Dolaşım Arzı 78,23M 78,23M 78,23M Toplam Arz 78.766.088,125 78.766.088,125 78.766.088,125

Şu anki FUSION piyasa değeri $ 332,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FSN arzı 78,23M olup, toplam arzı 78766088.125. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 334,69K.