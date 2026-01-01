Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Gimo Staked 0G fiyat tahminlerini alın. ST0G fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Gimo Staked 0G fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Gimo Staked 0G 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Gimo Staked 0G, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 1,17 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Gimo Staked 0G, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,2285 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ST0G için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,2899 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ST0G için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,3544 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ST0G için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1,4221 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ST0G için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1,4932 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Gimo Staked 0G fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,3165 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Gimo Staked 0G fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,7733 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1,17 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 1,1701 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 1,1711 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 1,1748 %0,41 Bugün için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde ST0G için öngörülen fiyat 1,17$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak ST0G için yapılan fiyat tahmini 1,1701$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, ST0G için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,1711$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında ST0G için öngörülen fiyat 1,1748$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Gimo Staked 0G Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 16,67M$ 16,67M $ 16,67M Dolaşım Arzı 14,30M 14,30M 14,30M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son ST0G fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ST0G arzı 14,30M olup, toplam piyasa değeri $ 16,67M şeklindedir. Canlı ST0G Fiyatını Görüntüle

Gimo Staked 0G Fiyat Geçmişi Gimo Staked 0G canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Gimo Staked 0G fiyatı 1,17 USD'dir. Dolaşımdaki Gimo Staked 0G(ST0G) arzı 14,30M ST0G olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 16.667.391$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,62 $ -0,019255 $ 1,2 $ 1,16

7 Gün %11,63 $ 0,136091 $ 1,4151 $ 1,0446

30 Gün -%16,57 $ -0,193899 $ 1,4151 $ 1,0446 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Gimo Staked 0G fiyat hareketi -0,019255$ oldu ve -%1,62 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Gimo Staked 0G en yüksek 1,4151$ ve en düşük 1,0446$ fiyatından işlem gördü ve %11,63 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ST0G için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Gimo Staked 0G, -%16,57 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,193899$ oldu. Bu durum, ST0G için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Gimo Staked 0G Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ST0G için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Gimo Staked 0G için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ST0G fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Gimo Staked 0G fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ST0G varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ST0G için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Gimo Staked 0G için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ST0G Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ST0G Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): ST0G, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, ST0G, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için ST0G fiyat tahmini nedir? Gimo Staked 0G (ST0G) fiyat tahmin aracına göre, ST0G fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 ST0G 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Gimo Staked 0G (ST0G) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ST0G, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında ST0G için tahmini fiyat hedefi nedir? Gimo Staked 0G (ST0G) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 ST0G fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında ST0G için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Gimo Staked 0G (ST0G), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında ST0G için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Gimo Staked 0G (ST0G), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 ST0G 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Gimo Staked 0G (ST0G) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ST0G, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için ST0G fiyat tahmini nedir? Gimo Staked 0G (ST0G) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 ST0G fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.