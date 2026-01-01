Bugünkü Gimo Staked 0G Fiyatı

Bugünkü Gimo Staked 0G (ST0G) fiyatı $ 1,17 olup, son 24 saatte % 1,63 değişim gösterdi. Mevcut ST0G / USD dönüşüm oranı ST0G başına $ 1,17 şeklindedir.

Gimo Staked 0G, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.667.391 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,30M ST0G şeklindedir. Son 24 saat içinde ST0G, $ 1,16 (en düşük) ile $ 1,2 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,34 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,835322 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ST0G, son bir saatte -- ve son 7 günde -%13,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gimo Staked 0G (ST0G) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,67M$ 16,67M $ 16,67M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,67M$ 16,67M $ 16,67M Dolaşım Arzı 14,30M 14,30M 14,30M Toplam Arz 14.301.634,82327025 14.301.634,82327025 14.301.634,82327025

