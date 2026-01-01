Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Gunda fiyat tahminlerini alın. GUNDA fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Gunda fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- 0.00% USD Gerçek Tahmini Gunda 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Gunda, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0.000401 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Gunda, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.000421 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GUNDA için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.000442 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GUNDA için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.000464 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GUNDA için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0.000488 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır. 2030 için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GUNDA için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0.000512 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır. 2040 için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Gunda fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.000795 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Gunda fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.001295 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0.000401 0.00%

2027 $ 0.000421 5.00%

2028 $ 0.000442 10.25%

2029 $ 0.000464 15.76%

2030 $ 0.000488 21.55%

2031 $ 0.000512 27.63%

2032 $ 0.000538 34.01% Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0.000565 40.71%

2034 $ 0.000593 47.75%

2035 $ 0.000622 55.13%

2036 $ 0.000654 62.89%

2037 $ 0.000686 71.03%

2038 $ 0.000721 79.59%

2039 $ 0.000757 88.56%

2040 $ 0.000795 97.99%

2040 $ 0.000795 97.99% Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Gunda Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0.000401 0.00%

January 2, 2026(Yarın) $ 0.000401 0.01%

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0.000401 0.10%

January 31, 2026(30 Gün) $ 0.000403 0.41% Bugün için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde GUNDA için öngörülen fiyat 0.000401$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GUNDA için yapılan fiyat tahmini 0.000401$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, GUNDA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.000401$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GUNDA için öngörülen fiyat 0.000403$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Gunda Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 401.55K$ 401.55K $ 401.55K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son GUNDA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GUNDA arzı 1.00B olup, toplam piyasa değeri $ 401.55K şeklindedir. Canlı GUNDA Fiyatını Görüntüle

Gunda Fiyat Geçmişi Gunda canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Gunda fiyatı 0.000401 USD'dir. Dolaşımdaki Gunda(GUNDA) arzı 1.00B GUNDA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 401,548$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün 3.62% $ 0.000014 $ 0.000421 $ 0.000384

30 Gün -15.57% $ -0.000062 $ 0.000421 $ 0.000384 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Gunda fiyat hareketi 0$ oldu ve 0.00% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Gunda en yüksek 0.000421$ ve en düşük 0.000384$ fiyatından işlem gördü ve 3.62% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GUNDA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Gunda, -15.57% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.000062$ oldu. Bu durum, GUNDA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Gunda (GUNDA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Gunda Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GUNDA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Gunda için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GUNDA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Gunda fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GUNDA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GUNDA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Gunda için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GUNDA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GUNDA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GUNDA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GUNDA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GUNDA fiyat tahmini nedir? Gunda (GUNDA) fiyat tahmin aracına göre, GUNDA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GUNDA 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Gunda (GUNDA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GUNDA, 0.00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında GUNDA için tahmini fiyat hedefi nedir? Gunda (GUNDA) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 GUNDA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında GUNDA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Gunda (GUNDA), 0.00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında GUNDA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Gunda (GUNDA), 0.00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 GUNDA 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Gunda (GUNDA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GUNDA, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GUNDA fiyat tahmini nedir? Gunda (GUNDA) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GUNDA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.