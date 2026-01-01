Bugünkü Gunda Fiyatı

Bugünkü Gunda (GUNDA) fiyatı $ 0,00040155 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut GUNDA / USD dönüşüm oranı GUNDA başına $ 0,00040155 şeklindedir.

Gunda, şu anda piyasa değeri açısından $ 401.548 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GUNDA şeklindedir. Son 24 saat içinde GUNDA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00074739 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00037805 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GUNDA, son bir saatte -- ve son 7 günde +%4,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gunda (GUNDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 401,55K$ 401,55K $ 401,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 401,55K$ 401,55K $ 401,55K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

