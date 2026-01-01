JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için JELLY TIME fiyat tahminlerini alın. JELLY fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

JELLY Al

JELLY TIME fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini JELLY TIME 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, JELLY TIME, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000009 fiyatından işlem görebilir. 2026 için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, JELLY TIME, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000009 fiyatından işlem görebilir. 2027 için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, JELLY için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000010 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, JELLY için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000010 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, JELLY için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000011 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, JELLY için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000012 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında JELLY TIME fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000018 seviyesine ulaşabilir. 2050 için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında JELLY TIME fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000030 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000009 %0,00

2027 $ 0,000009 %5,00

2028 $ 0,000010 %10,25

2029 $ 0,000010 %15,76

2030 $ 0,000011 %21,55

2031 $ 0,000012 %27,63

2032 $ 0,000012 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000013 %40,71

2034 $ 0,000013 %47,75

2035 $ 0,000014 %55,13

2036 $ 0,000015 %62,89

2037 $ 0,000016 %71,03

2038 $ 0,000016 %79,59

2039 $ 0,000017 %88,56

2040 $ 0,000018 %97,99

2040 $ 0,000018 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli JELLY TIME Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,000009 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000009 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000009 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000009 %0,41 Bugün için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde JELLY için öngörülen fiyat 0,000009$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak JELLY için yapılan fiyat tahmini 0,000009$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, JELLY için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000009$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında JELLY için öngörülen fiyat 0,000009$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut JELLY TIME Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Dolaşım Arzı 999,52M 999,52M 999,52M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son JELLY fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki JELLY arzı 999,52M olup, toplam piyasa değeri $ 9,40K şeklindedir. Canlı JELLY Fiyatını Görüntüle

JELLY TIME Fiyat Geçmişi JELLY TIME canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki JELLY TIME fiyatı 0,000009 USD'dir. Dolaşımdaki JELLY TIME(JELLY) arzı 999,52M JELLY olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 9.401,71$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,03 $ 0 $ 0,000009 $ 0,000009

7 Gün %0,46 $ 0,000000 $ 0,000012 $ 0,000009

30 Gün -%21,79 $ -0,000002 $ 0,000012 $ 0,000009 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, JELLY TIME fiyat hareketi 0$ oldu ve -%1,03 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, JELLY TIME en yüksek 0,000012$ ve en düşük 0,000009$ fiyatından işlem gördü ve %0,46 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, JELLY için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, JELLY TIME, -%21,79 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000002$ oldu. Bu durum, JELLY için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

JELLY TIME (JELLY) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? JELLY TIME Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak JELLY için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, JELLY TIME için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen JELLY fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının JELLY TIME fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, JELLY varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): JELLY için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak JELLY TIME için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

JELLY Fiyat Tahmini Neden Önemli?

JELLY Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): JELLY, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, JELLY, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için JELLY fiyat tahmini nedir? JELLY TIME (JELLY) fiyat tahmin aracına göre, JELLY fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 JELLY 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 JELLY TIME (JELLY) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, JELLY, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında JELLY için tahmini fiyat hedefi nedir? JELLY TIME (JELLY) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 JELLY fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında JELLY için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, JELLY TIME (JELLY), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında JELLY için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, JELLY TIME (JELLY), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 JELLY 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 JELLY TIME (JELLY) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, JELLY, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için JELLY fiyat tahmini nedir? JELLY TIME (JELLY) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 JELLY fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol