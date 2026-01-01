Bugünkü JELLY TIME Fiyatı

Bugünkü JELLY TIME (JELLY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,49 değişim gösterdi. Mevcut JELLY / USD dönüşüm oranı JELLY başına -- şeklindedir.

JELLY TIME, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.358,42 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,52M JELLY şeklindedir. Son 24 saat içinde JELLY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0015406 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JELLY, son bir saatte +%1,80 ve son 7 günde -%0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

JELLY TIME (JELLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,36K$ 9,36K $ 9,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,36K$ 9,36K $ 9,36K Dolaşım Arzı 999,52M 999,52M 999,52M Toplam Arz 999.516.780,128174 999.516.780,128174 999.516.780,128174

Şu anki JELLY TIME piyasa değeri $ 9,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JELLY arzı 999,52M olup, toplam arzı 999516780.128174. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,36K.