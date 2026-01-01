MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Just a pulse guy (PULSEGUY) /

Just a pulse guy fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Just a pulse guy 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Just a pulse guy, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000111 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Just a pulse guy, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000117 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PULSEGUY için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000123 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PULSEGUY için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000129 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PULSEGUY için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000136 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PULSEGUY için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000142 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Just a pulse guy fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000221 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Just a pulse guy fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000360 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000111 %0,00

2040 $ 0,000221 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Just a pulse guy Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,000111 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000111 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000111 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000112 %0,41 Bugün için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde PULSEGUY için öngörülen fiyat 0,000111$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PULSEGUY için yapılan fiyat tahmini 0,000111$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PULSEGUY için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000111$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PULSEGUY için öngörülen fiyat 0,000112$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Just a pulse guy Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 105,32K$ 105,32K $ 105,32K Dolaşım Arzı 941,28M 941,28M 941,28M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son PULSEGUY fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PULSEGUY arzı 941,28M olup, toplam piyasa değeri $ 105,32K şeklindedir. Canlı PULSEGUY Fiyatını Görüntüle

Just a pulse guy Fiyat Geçmişi Just a pulse guy canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Just a pulse guy fiyatı 0,000111 USD'dir. Dolaşımdaki Just a pulse guy(PULSEGUY) arzı 941,28M PULSEGUY olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 105.315$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,69 $ 0 $ 0,000115 $ 0,000107

7 Gün -%16,26 $ -0,000018 $ 0,000141 $ 0,000108

30 Gün -%20,37 $ -0,000022 $ 0,000141 $ 0,000108 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Just a pulse guy fiyat hareketi 0$ oldu ve -%1,69 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Just a pulse guy en yüksek 0,000141$ ve en düşük 0,000108$ fiyatından işlem gördü ve -%16,26 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PULSEGUY için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Just a pulse guy, -%20,37 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000022$ oldu. Bu durum, PULSEGUY için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Just a pulse guy (PULSEGUY) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Just a pulse guy Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PULSEGUY için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Just a pulse guy için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PULSEGUY fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Just a pulse guy fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PULSEGUY varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PULSEGUY için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Just a pulse guy için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PULSEGUY Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PULSEGUY Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PULSEGUY, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PULSEGUY, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PULSEGUY fiyat tahmini nedir? Just a pulse guy (PULSEGUY) fiyat tahmin aracına göre, PULSEGUY fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PULSEGUY 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Just a pulse guy (PULSEGUY) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PULSEGUY, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında PULSEGUY için tahmini fiyat hedefi nedir? Just a pulse guy (PULSEGUY) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 PULSEGUY fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında PULSEGUY için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Just a pulse guy (PULSEGUY), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında PULSEGUY için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Just a pulse guy (PULSEGUY), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 PULSEGUY 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Just a pulse guy (PULSEGUY) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PULSEGUY, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için PULSEGUY fiyat tahmini nedir? Just a pulse guy (PULSEGUY) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PULSEGUY fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.