Bugünkü Just a pulse guy Fiyatı

Bugünkü Just a pulse guy (PULSEGUY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,53 değişim gösterdi. Mevcut PULSEGUY / USD dönüşüm oranı PULSEGUY başına -- şeklindedir.

Just a pulse guy, şu anda piyasa değeri açısından $ 106.233 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 941,28M PULSEGUY şeklindedir. Son 24 saat içinde PULSEGUY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PULSEGUY, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde -%16,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Just a pulse guy (PULSEGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 106,23K$ 106,23K $ 106,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 106,23K$ 106,23K $ 106,23K Dolaşım Arzı 941,28M 941,28M 941,28M Toplam Arz 941.281.937,0 941.281.937,0 941.281.937,0

Şu anki Just a pulse guy piyasa değeri $ 106,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PULSEGUY arzı 941,28M olup, toplam arzı 941281937.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 106,23K.