Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Liquid Staked SOL fiyat tahminlerini alın. LSSOL fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Liquid Staked SOL fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Liquid Staked SOL 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Liquid Staked SOL, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 128,18 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Liquid Staked SOL, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 134,5890 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LSSOL için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 141,3184 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LSSOL için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 148,3843 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LSSOL için 2029 yılı hedef fiyatı $ 155,8035 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LSSOL için 2030 yılı hedef fiyatı $ 163,5937 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Liquid Staked SOL fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 253,7876 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Liquid Staked SOL fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 413,3933 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 128,18 %0,00

2027 $ 134,5890 %5,00

2028 $ 141,3184 %10,25

2029 $ 148,3843 %15,76

2030 $ 155,8035 %21,55

2031 $ 163,5937 %27,63

2032 $ 171,7734 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 180,3621 %40,71

2034 $ 189,3802 %47,75

2035 $ 198,8492 %55,13

2036 $ 208,7917 %62,89

2037 $ 219,2312 %71,03

2038 $ 230,1928 %79,59

2039 $ 241,7025 %88,56

2040 $ 253,7876 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 128,1975 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 128,3029 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 128,7067 %0,41 Bugün için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde LSSOL için öngörülen fiyat 128,18$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak LSSOL için yapılan fiyat tahmini 128,1975$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, LSSOL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 128,3029$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında LSSOL için öngörülen fiyat 128,7067$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Liquid Staked SOL Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Dolaşım Arzı 12,03K 12,03K 12,03K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son LSSOL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LSSOL arzı 12,03K olup, toplam piyasa değeri $ 1,54M şeklindedir. Canlı LSSOL Fiyatını Görüntüle

Liquid Staked SOL Fiyat Geçmişi Liquid Staked SOL canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Liquid Staked SOL fiyatı 128,18 USD'dir. Dolaşımdaki Liquid Staked SOL(LSSOL) arzı 12,03K LSSOL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.542.058$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,78 $ -1,0085 $ 129,3 $ 128,18

7 Gün %0,64 $ 0,815147 $ 133,98 $ 124,41

30 Gün -%1,64 $ -2,1146 $ 133,98 $ 124,41 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Liquid Staked SOL fiyat hareketi -1,0085$ oldu ve -%0,78 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Liquid Staked SOL en yüksek 133,98$ ve en düşük 124,41$ fiyatından işlem gördü ve %0,64 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LSSOL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Liquid Staked SOL, -%1,64 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -2,1146$ oldu. Bu durum, LSSOL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Liquid Staked SOL Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LSSOL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Liquid Staked SOL için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LSSOL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Liquid Staked SOL fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LSSOL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LSSOL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Liquid Staked SOL için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LSSOL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LSSOL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): LSSOL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, LSSOL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için LSSOL fiyat tahmini nedir? Liquid Staked SOL (LSSOL) fiyat tahmin aracına göre, LSSOL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 LSSOL 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LSSOL, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında LSSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Liquid Staked SOL (LSSOL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 LSSOL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında LSSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Liquid Staked SOL (LSSOL), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında LSSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Liquid Staked SOL (LSSOL), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 LSSOL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LSSOL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için LSSOL fiyat tahmini nedir? Liquid Staked SOL (LSSOL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 LSSOL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.