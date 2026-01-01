Bugünkü Liquid Staked SOL Fiyatı

Bugünkü Liquid Staked SOL (LSSOL) fiyatı $ 128,18 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LSSOL / USD dönüşüm oranı LSSOL başına $ 128,18 şeklindedir.

Liquid Staked SOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.542.058 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,03K LSSOL şeklindedir. Son 24 saat içinde LSSOL, $ 128,18 (en düşük) ile $ 128,18 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 384,79 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 43,0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LSSOL, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Dolaşım Arzı 12,03K 12,03K 12,03K Toplam Arz 12.030,408644191 12.030,408644191 12.030,408644191

