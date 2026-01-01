Bugünkü Audiera Fiyatı

Bugünkü Audiera (BEAT) fiyatı $ 1,07337 olup, son 24 saatte % 22,16 değişim gösterdi. Mevcut BEAT / USD dönüşüm oranı BEAT başına $ 1,07337 şeklindedir.

Audiera, şu anda piyasa değeri açısından $ 172,29M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 160,52M BEAT şeklindedir. Son 24 saat içinde BEAT, $ 1,02673 (en düşük) ile $ 1,53302 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEAT, son bir saatte -%3,42 ve son 7 günde -%38,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,85M seviyesine ulaştı.

Audiera (BEAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 172,29M$ 172,29M $ 172,29M Hacim (24 Sa) $ 1,85M$ 1,85M $ 1,85M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,07B$ 1,07B $ 1,07B Dolaşım Arzı 160,52M 160,52M 160,52M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %16,05 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Audiera piyasa değeri $ 172,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,85M. Dolaşımdaki BEAT arzı 160,52M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,07B.