MAFIA AI by Virtuals fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini MAFIA AI by Virtuals 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, MAFIA AI by Virtuals, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000055 fiyatından işlem görebilir. 2026 için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, MAFIA AI by Virtuals, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000057 fiyatından işlem görebilir. 2027 için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MAFIA için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000060 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MAFIA için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000063 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MAFIA için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000066 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MAFIA için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000070 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında MAFIA AI by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000109 seviyesine ulaşabilir. 2050 için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında MAFIA AI by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000177 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000055 %0,00

2027 $ 0,000057 %5,00

2028 $ 0,000060 %10,25

2029 $ 0,000063 %15,76

2030 $ 0,000066 %21,55

2031 $ 0,000070 %27,63

2032 $ 0,000073 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000077 %40,71

2034 $ 0,000081 %47,75

2035 $ 0,000085 %55,13

2036 $ 0,000089 %62,89

2037 $ 0,000094 %71,03

2038 $ 0,000098 %79,59

2039 $ 0,000103 %88,56

2040 $ 0,000109 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000055 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000055 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000055 %0,41 Bugün için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde MAFIA için öngörülen fiyat 0,000055$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MAFIA için yapılan fiyat tahmini 0,000055$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MAFIA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000055$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MAFIA için öngörülen fiyat 0,000055$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut MAFIA AI by Virtuals Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 27,55K$ 27,55K $ 27,55K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son MAFIA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MAFIA arzı 500,00M olup, toplam piyasa değeri $ 27,55K şeklindedir. Canlı MAFIA Fiyatını Görüntüle

MAFIA AI by Virtuals Fiyat Geçmişi MAFIA AI by Virtuals canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki MAFIA AI by Virtuals fiyatı 0,000055 USD'dir. Dolaşımdaki MAFIA AI by Virtuals(MAFIA) arzı 500,00M MAFIA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 27.546$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%5,13 $ 0 $ 0,000058 $ 0,000054

7 Gün -%15,54 $ -0,000008 $ 0,000079 $ 0,000054

30 Gün -%28,16 $ -0,000015 $ 0,000079 $ 0,000054 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, MAFIA AI by Virtuals fiyat hareketi 0$ oldu ve -%5,13 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, MAFIA AI by Virtuals en yüksek 0,000079$ ve en düşük 0,000054$ fiyatından işlem gördü ve -%15,54 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MAFIA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, MAFIA AI by Virtuals, -%28,16 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000015$ oldu. Bu durum, MAFIA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? MAFIA AI by Virtuals Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MAFIA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, MAFIA AI by Virtuals için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MAFIA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının MAFIA AI by Virtuals fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MAFIA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MAFIA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak MAFIA AI by Virtuals için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MAFIA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MAFIA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MAFIA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MAFIA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MAFIA fiyat tahmini nedir? MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) fiyat tahmin aracına göre, MAFIA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MAFIA 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MAFIA, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında MAFIA için tahmini fiyat hedefi nedir? MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MAFIA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında MAFIA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, MAFIA AI by Virtuals (MAFIA), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında MAFIA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, MAFIA AI by Virtuals (MAFIA), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 MAFIA 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MAFIA, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MAFIA fiyat tahmini nedir? MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MAFIA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.