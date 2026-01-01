Bugünkü MAFIA AI by Virtuals Fiyatı

Bugünkü MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) fiyatı $ 0,00005716 olup, son 24 saatte % 0,20 değişim gösterdi. Mevcut MAFIA / USD dönüşüm oranı MAFIA başına $ 0,00005716 şeklindedir.

MAFIA AI by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 28.571 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00M MAFIA şeklindedir. Son 24 saat içinde MAFIA, $ 0,00005419 (en düşük) ile $ 0,00005733 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00032125 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005047 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAFIA, son bir saatte +%0,64 ve son 7 günde -%9,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,57K$ 28,57K $ 28,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 57,14K$ 57,14K $ 57,14K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

