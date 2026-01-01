Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Mastercard xStock fiyat tahminlerini alın. MAX fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Mastercard xStock fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Mastercard xStock 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Mastercard xStock, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 571,88 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Mastercard xStock, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 600,474 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MAX için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 630,4977 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MAX için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 662,0225 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MAX için 2029 yılı hedef fiyatı $ 695,1237 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MAX için 2030 yılı hedef fiyatı $ 729,8798 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Mastercard xStock fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.132,2832 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Mastercard xStock fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.844,3701 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 571,88 %0,00

2027 $ 600,474 %5,00

2028 $ 630,4977 %10,25

2029 $ 662,0225 %15,76

2030 $ 695,1237 %21,55

2031 $ 729,8798 %27,63

2032 $ 766,3738 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 804,6925 %40,71

2034 $ 844,9272 %47,75

2035 $ 887,1735 %55,13

2036 $ 931,5322 %62,89

2037 $ 978,1088 %71,03

2038 $ 1.027,0143 %79,59

2039 $ 1.078,3650 %88,56

2040 $ 1.132,2832 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 571,9583 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 572,4283 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 574,2301 %0,41 Bugün için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde MAX için öngörülen fiyat 571,88$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MAX için yapılan fiyat tahmini 571,9583$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MAX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 572,4283$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MAX için öngörülen fiyat 574,2301$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Mastercard xStock Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 210,22K$ 210,22K $ 210,22K Dolaşım Arzı 368,34 368,34 368,34 Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son MAX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MAX arzı 368,34 olup, toplam piyasa değeri $ 210,22K şeklindedir. Canlı MAX Fiyatını Görüntüle

Mastercard xStock Fiyat Geçmişi Mastercard xStock canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Mastercard xStock fiyatı 571,88 USD'dir. Dolaşımdaki Mastercard xStock(MAX) arzı 368,34 MAX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 210.218$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,61 $ -9,3895 $ 581,28 $ 570,47

7 Gün -%1,70 $ -9,7357 $ 583,1850 $ 546,9760

30 Gün %5,18 $ 29,6213 $ 583,1850 $ 546,9760 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Mastercard xStock fiyat hareketi -9,3895$ oldu ve -%1,61 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Mastercard xStock en yüksek 583,1850$ ve en düşük 546,9760$ fiyatından işlem gördü ve -%1,70 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MAX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Mastercard xStock, %5,18 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 29,6213$ oldu. Bu durum, MAX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Mastercard xStock (MAX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Mastercard xStock Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MAX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Mastercard xStock için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MAX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Mastercard xStock fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MAX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MAX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Mastercard xStock için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MAX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MAX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MAX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MAX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MAX fiyat tahmini nedir? Mastercard xStock (MAX) fiyat tahmin aracına göre, MAX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MAX 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Mastercard xStock (MAX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MAX, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında MAX için tahmini fiyat hedefi nedir? Mastercard xStock (MAX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MAX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında MAX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Mastercard xStock (MAX), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında MAX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Mastercard xStock (MAX), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 MAX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Mastercard xStock (MAX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MAX, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MAX fiyat tahmini nedir? Mastercard xStock (MAX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MAX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.