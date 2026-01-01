Bugünkü Mastercard xStock Fiyatı

Bugünkü Mastercard xStock (MAX) fiyatı $ 572,0 olup, son 24 saatte % 0,88 değişim gösterdi. Mevcut MAX / USD dönüşüm oranı MAX başına $ 572,0 şeklindedir.

Mastercard xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 210.264 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 368,34 MAX şeklindedir. Son 24 saat içinde MAX, $ 570,47 (en düşük) ile $ 577,07 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 616,08 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 524,72 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAX, son bir saatte +%0,20 ve son 7 günde -%1,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mastercard xStock (MAX) Piyasa Bilgileri

