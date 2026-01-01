maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için maxBTC fiyat tahminlerini alın. MAXBTC fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

maxBTC fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin
%

*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.

maxBTC Fiyat Geleceği Tahmini
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 17:50:40 (UTC+8)

maxBTC 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD)

2025 için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini (Bu Yıl)

Tahminlerinize göre, maxBTC, potansiyel olarak 0,00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 88 861 fiyatından işlem görebilir.

2026 için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl)

Tahminlerinize göre, maxBTC, potansiyel olarak 5,00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 93 304,05 fiyatından işlem görebilir.

2027 için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra)

Fiyat tahmini modülüne göre, MAXBTC için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 97 969,2525 olup, büyüme oranı 10,25% olarak tahmin edilmektedir.

2028 için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra)

Fiyat tahmini modülüne göre, MAXBTC için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 102 867,7151 olup, büyüme oranı 15,76% olarak tahmin edilmektedir.

2029 için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)

Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MAXBTC için 2029 yılı hedef fiyatı $ 108 011,1008 olup, öngörülen büyüme 21,55% oranındadır.

2030 için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)

Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MAXBTC için 2030 yılı hedef fiyatı $ 113 411,6559 olup, öngörülen büyüme 27,63% oranındadır.

2040 için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında maxBTC fiyatı, potansiyel olarak 97,99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 175 938,7018 seviyesine ulaşabilir.

2050 için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra)

2050 yılında maxBTC fiyatı, potansiyel olarak 222,51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 286 585,6060 seviyesine ulaşabilir.

  • 2026
    $ 88 861
    0,00%
  • 2027
    $ 93 304,05
    5,00%
  • 2028
    $ 97 969,2525
    10,25%
  • 2029
    $ 102 867,7151
    15,76%
  • 2030
    $ 108 011,1008
    21,55%
  • 2031
    $ 113 411,6559
    27,63%
  • 2032
    $ 119 082,2387
    34,01%
  • 2033
    $ 125 036,3506
    40,71%
  • 2034
    $ 131 288,1681
    47,75%
  • 2035
    $ 137 852,5766
    55,13%
  • 2036
    $ 144 745,2054
    62,89%
  • 2037
    $ 151 982,4657
    71,03%
  • 2038
    $ 159 581,5889
    79,59%
  • 2039
    $ 167 560,6684
    88,56%
  • 2040
    $ 175 938,7018
    97,99%
Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli maxBTC Fiyat Tahmini

  • January 1, 2026(Bugün)
    $ 88 861
    0,00%
  • January 2, 2026(Yarın)
    $ 88 873,1727
    0,01%
  • January 8, 2026(Bu Hafta)
    $ 88 946,2091
    0,10%
  • January 31, 2026(30 Gün)
    $ 89 226,1821
    0,41%
Bugün için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini

January 1, 2026(Bugün) tarihinde MAXBTC için öngörülen fiyat 88 861$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar.

Yarın için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini

January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MAXBTC için yapılan fiyat tahmini 88 873,1727$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar.

Bu Hafta için maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini

January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MAXBTC için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 88 946,2091$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır.

30 Günlük maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmini

30 gün sonrasında MAXBTC için öngörülen fiyat 89 226,1821$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut maxBTC Fiyatı İstatistikleri

--

$ 177,72K
$ 177,72K$ 177,72K

2,00
2,00 2,00

En son MAXBTC fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0,00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir.
Ayrıca, dolaşımdaki MAXBTC arzı 2,00 olup, toplam piyasa değeri $ 177,72K şeklindedir.

maxBTC Fiyat Geçmişi

maxBTC canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki maxBTC fiyatı 88 861 USD'dir. Dolaşımdaki maxBTC(MAXBTC) arzı 2,00 MAXBTC olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 177 721$ tutarındadır.

Dönem
Değişim(%)
Değişim(USD)
En Yüksek
En Düşük
  • 24 saat
    -0,65%
    $ -584,5733
    $ 89 738
    $ 88 056
  • 7 Gün
    0,35%
    $ 309,7250
    $ 90 636,2094
    $ 86 996,4622
  • 30 Gün
    2,03%
    $ 1 806,6152
    $ 90 636,2094
    $ 86 996,4622
24 Saatlik Performans

Son 24 saat içinde, maxBTC fiyat hareketi -584,5733$ oldu ve -0,65% değer değişimi sergiledi.

7 Günlük Performans

Son 7 gün içinde, maxBTC en yüksek 90 636,2094$ ve en düşük 86 996,4622$ fiyatından işlem gördü ve 0,35% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MAXBTC için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor.

30 Günlük Performans

Geçen ay, maxBTC, 2,03% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 1 806,6152$ oldu. Bu durum, MAXBTC için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

maxBTC (MAXBTC) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

maxBTC Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MAXBTC için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

1. Büyüme Tahmininizi Girin

Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, maxBTC için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.

2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın

Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MAXBTC fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.

3. Farklı Senaryoları Keşfedin

Farklı piyasa koşullarının maxBTC fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri

Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MAXBTC varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): MAXBTC için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak maxBTC için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MAXBTC Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MAXBTC Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

MAXBTC, şu anda yatırım yapmaya değer midir?
Tahminlerinize göre, MAXBTC, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir.
Önümüzdeki ay için MAXBTC fiyat tahmini nedir?
maxBTC (MAXBTC) fiyat tahmin aracına göre, MAXBTC fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
1 MAXBTC 2026 yılında ne kadar olacak?
Bugün 1 maxBTC (MAXBTC) fiyatı --. Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MAXBTC, 0,00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır.
2027 yılında MAXBTC için tahmini fiyat hedefi nedir?
maxBTC (MAXBTC) varlığının yıllık olarak 0,00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MAXBTC fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
2028 yılında MAXBTC için tahmini fiyat hedefi nedir?
Fiyat tahmininize göre, maxBTC (MAXBTC), 0,00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır.
2029 yılında MAXBTC için tahmini fiyat hedefi nedir?
Fiyat tahmininize göre, maxBTC (MAXBTC), 0,00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır.
1 MAXBTC 2030 yılında ne kadar olacak?
Bugün 1 maxBTC (MAXBTC) fiyatı --. Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MAXBTC, 0,00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır.
2040 için MAXBTC fiyat tahmini nedir?
maxBTC (MAXBTC) varlığının yıllık olarak 0,00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MAXBTC fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Sorumluluk Reddi

Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.

Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.