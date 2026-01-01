Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Meter Stable fiyat tahminlerini alın. MTR fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Meter Stable fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Meter Stable 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Meter Stable, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,329192 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Meter Stable, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,345651 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MTR için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,362934 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MTR için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,381080 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MTR için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,400134 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MTR için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,420141 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Meter Stable fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,651777 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Meter Stable fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,0616 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,329192 %0,00

2027 $ 0,345651 %5,00

2028 $ 0,362934 %10,25

2029 $ 0,381080 %15,76

2030 $ 0,400134 %21,55

2031 $ 0,420141 %27,63

2032 $ 0,441148 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,463206 %40,71

2034 $ 0,486366 %47,75

2035 $ 0,510684 %55,13

2036 $ 0,536219 %62,89

2037 $ 0,563030 %71,03

2038 $ 0,591181 %79,59

2039 $ 0,620740 %88,56

2040 $ 0,651777 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 0,329237 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,329507 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,330544 %0,41 Bugün için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde MTR için öngörülen fiyat 0,329192$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MTR için yapılan fiyat tahmini 0,329237$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MTR için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,329507$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MTR için öngörülen fiyat 0,330544$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Meter Stable Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 128,95K$ 128,95K $ 128,95K Dolaşım Arzı 391,72K 391,72K 391,72K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son MTR fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MTR arzı 391,72K olup, toplam piyasa değeri $ 128,95K şeklindedir. Canlı MTR Fiyatını Görüntüle

Meter Stable Fiyat Geçmişi Meter Stable canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Meter Stable fiyatı 0,329192 USD'dir. Dolaşımdaki Meter Stable(MTR) arzı 391,72K MTR olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 128.951$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%3,71 $ -0,012701 $ 0,34285 $ 0,317893

7 Gün %12,37 $ 0,040733 $ 0,734928 $ 0,272453

30 Gün -%54,94 $ -0,180877 $ 0,734928 $ 0,272453 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Meter Stable fiyat hareketi -0,012701$ oldu ve -%3,71 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Meter Stable en yüksek 0,734928$ ve en düşük 0,272453$ fiyatından işlem gördü ve %12,37 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MTR için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Meter Stable, -%54,94 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,180877$ oldu. Bu durum, MTR için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Meter Stable (MTR) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Meter Stable Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MTR için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Meter Stable için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MTR fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Meter Stable fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MTR varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MTR için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Meter Stable için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MTR Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MTR Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MTR, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MTR, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MTR fiyat tahmini nedir? Meter Stable (MTR) fiyat tahmin aracına göre, MTR fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MTR 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Meter Stable (MTR) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MTR, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında MTR için tahmini fiyat hedefi nedir? Meter Stable (MTR) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MTR fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında MTR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Meter Stable (MTR), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında MTR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Meter Stable (MTR), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 MTR 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Meter Stable (MTR) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MTR, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MTR fiyat tahmini nedir? Meter Stable (MTR) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MTR fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.