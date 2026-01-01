Bugünkü Meter Stable Fiyatı

Bugünkü Meter Stable (MTR) fiyatı $ 0,329281 olup, son 24 saatte % 3,52 değişim gösterdi. Mevcut MTR / USD dönüşüm oranı MTR başına $ 0,329281 şeklindedir.

Meter Stable, şu anda piyasa değeri açısından $ 128.986 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 391,72K MTR şeklindedir. Son 24 saat içinde MTR, $ 0,317893 (en düşük) ile $ 0,342314 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 32,69 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,181504 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MTR, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%13,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Meter Stable (MTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 128,99K$ 128,99K $ 128,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 128,99K$ 128,99K $ 128,99K Dolaşım Arzı 391,72K 391,72K 391,72K Toplam Arz 391.721,0 391.721,0 391.721,0

