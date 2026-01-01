Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Mirai The WhiteRabbit fiyat tahminlerini alın. MIRAI fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Mirai The WhiteRabbit fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Mirai The WhiteRabbit 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Mirai The WhiteRabbit, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Mirai The WhiteRabbit, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MIRAI için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MIRAI için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MIRAI için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MIRAI için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Mirai The WhiteRabbit fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Mirai The WhiteRabbit fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0 %0,00

2027 $ 0 %5,00

2028 $ 0 %10,25

2029 $ 0 %15,76

2030 $ 0 %21,55

2031 $ 0 %27,63

2032 $ 0 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0 %40,71

2034 $ 0 %47,75

2035 $ 0 %55,13

2036 $ 0 %62,89

2037 $ 0 %71,03

2038 $ 0 %79,59

2039 $ 0 %88,56

2040 $ 0 %97,99

2040 $ 0 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Mirai The WhiteRabbit Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0 %0,41 Bugün için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde MIRAI için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MIRAI için yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MIRAI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MIRAI için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Mirai The WhiteRabbit Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 16,28K$ 16,28K $ 16,28K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son MIRAI fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MIRAI arzı 420,69B olup, toplam piyasa değeri $ 16,28K şeklindedir. Canlı MIRAI Fiyatını Görüntüle

Mirai The WhiteRabbit Fiyat Geçmişi Mirai The WhiteRabbit canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Mirai The WhiteRabbit fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki Mirai The WhiteRabbit(MIRAI) arzı 420,69B MIRAI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 16.275,63$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,35 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün -%1,90 $ 0 $ 0,000000 $ 0,000000

30 Gün -%16,19 $ 0 $ 0,000000 $ 0,000000 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Mirai The WhiteRabbit fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,35 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Mirai The WhiteRabbit en yüksek 0,000000$ ve en düşük 0,000000$ fiyatından işlem gördü ve -%1,90 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MIRAI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Mirai The WhiteRabbit, -%16,19 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, MIRAI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Mirai The WhiteRabbit Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MIRAI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Mirai The WhiteRabbit için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MIRAI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Mirai The WhiteRabbit fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MIRAI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MIRAI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Mirai The WhiteRabbit için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MIRAI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MIRAI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MIRAI, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MIRAI, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MIRAI fiyat tahmini nedir? Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) fiyat tahmin aracına göre, MIRAI fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MIRAI 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MIRAI, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında MIRAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MIRAI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında MIRAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Mirai The WhiteRabbit (MIRAI), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında MIRAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Mirai The WhiteRabbit (MIRAI), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 MIRAI 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MIRAI, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MIRAI fiyat tahmini nedir? Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MIRAI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.