Bugünkü Mirai The WhiteRabbit Fiyatı

Bugünkü Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,83 değişim gösterdi. Mevcut MIRAI / USD dönüşüm oranı MIRAI başına -- şeklindedir.

Mirai The WhiteRabbit, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.275,63 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B MIRAI şeklindedir. Son 24 saat içinde MIRAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000083 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIRAI, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,28K$ 16,28K $ 16,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,28K$ 16,28K $ 16,28K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

