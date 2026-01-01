MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için MPOOL fiyat tahminlerini alın. MULT POOL fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

MULT POOL Al

MPOOL fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini MPOOL 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, MPOOL, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,005855 fiyatından işlem görebilir. 2026 için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, MPOOL, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,006148 fiyatından işlem görebilir. 2027 için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MULT POOL için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,006455 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MULT POOL için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,006778 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MULT POOL için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,007117 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MULT POOL için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,007473 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında MPOOL fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,011593 seviyesine ulaşabilir. 2050 için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında MPOOL fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,018884 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,005855 %0,00

2027 $ 0,006148 %5,00

2028 $ 0,006455 %10,25

2029 $ 0,006778 %15,76

2030 $ 0,007117 %21,55

2031 $ 0,007473 %27,63

2032 $ 0,007846 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,008239 %40,71

2034 $ 0,008651 %47,75

2035 $ 0,009083 %55,13

2036 $ 0,009537 %62,89

2037 $ 0,010014 %71,03

2038 $ 0,010515 %79,59

2039 $ 0,011041 %88,56

2040 $ 0,011593 %97,99

2040 $ 0,011593 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli MPOOL Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,005855 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,005856 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,005861 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,005879 %0,41 Bugün için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde MULT POOL için öngörülen fiyat 0,005855$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MULT POOL için yapılan fiyat tahmini 0,005856$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MULT POOL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,005861$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MULT POOL için öngörülen fiyat 0,005879$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut MPOOL Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 521,74K$ 521,74K $ 521,74K Dolaşım Arzı 89,10M 89,10M 89,10M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son MULT POOL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MULT POOL arzı 89,10M olup, toplam piyasa değeri $ 521,74K şeklindedir. Canlı MULT POOL Fiyatını Görüntüle

MPOOL Fiyat Geçmişi MPOOL canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki MPOOL fiyatı 0,005855 USD'dir. Dolaşımdaki MPOOL(MULT POOL) arzı 89,10M MULT POOL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 521.737$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,06 $ 0 $ 0,005860 $ 0,005738

7 Gün -%0,19 $ -0,000011 $ 0,005949 $ 0,005367

30 Gün %8,93 $ 0,000522 $ 0,005949 $ 0,005367 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, MPOOL fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,06 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, MPOOL en yüksek 0,005949$ ve en düşük 0,005367$ fiyatından işlem gördü ve -%0,19 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MULT POOL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, MPOOL, %8,93 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000522$ oldu. Bu durum, MULT POOL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

MPOOL (MULT POOL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? MPOOL Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MULT POOL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, MPOOL için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MULT POOL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının MPOOL fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MULT POOL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MULT POOL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak MPOOL için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MULT POOL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MULT POOL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MULT POOL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MULT POOL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MULT POOL fiyat tahmini nedir? MPOOL (MULT POOL) fiyat tahmin aracına göre, MULT POOL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MULT POOL 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 MPOOL (MULT POOL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MULT POOL, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında MULT POOL için tahmini fiyat hedefi nedir? MPOOL (MULT POOL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MULT POOL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında MULT POOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, MPOOL (MULT POOL), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında MULT POOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, MPOOL (MULT POOL), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 MULT POOL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 MPOOL (MULT POOL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MULT POOL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MULT POOL fiyat tahmini nedir? MPOOL (MULT POOL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MULT POOL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol