Bugünkü MPOOL Fiyatı

Bugünkü MPOOL (MULT POOL) fiyatı $ 0,00585603 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut MULT POOL / USD dönüşüm oranı MULT POOL başına $ 0,00585603 şeklindedir.

MPOOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 521.789 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 89,10M MULT POOL şeklindedir. Son 24 saat içinde MULT POOL, $ 0,00573841 (en düşük) ile $ 0,00586018 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00596188 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00187809 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MULT POOL, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MPOOL (MULT POOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 521,79K$ 521,79K $ 521,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 521,79K$ 521,79K $ 521,79K Dolaşım Arzı 89,10M 89,10M 89,10M Toplam Arz 89.102.497,33125453 89.102.497,33125453 89.102.497,33125453

