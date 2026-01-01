OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için OpenDelta GMCI30 fiyat tahminlerini alın. OG30 fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

OpenDelta GMCI30 fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini OpenDelta GMCI30 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, OpenDelta GMCI30, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,152255 fiyatından işlem görebilir. 2026 için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, OpenDelta GMCI30, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,159867 fiyatından işlem görebilir. 2027 için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OG30 için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,167861 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OG30 için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,176254 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OG30 için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,185066 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OG30 için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,194320 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında OpenDelta GMCI30 fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,301454 seviyesine ulaşabilir. 2050 için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında OpenDelta GMCI30 fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,491037 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,152255 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,152275 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,152400 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,152880 %0,41 Bugün için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde OG30 için öngörülen fiyat 0,152255$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak OG30 için yapılan fiyat tahmini 0,152275$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, OG30 için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,152400$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında OG30 için öngörülen fiyat 0,152880$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut OpenDelta GMCI30 Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 91,34K$ 91,34K $ 91,34K Dolaşım Arzı 600,00K 600,00K 600,00K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son OG30 fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki OG30 arzı 600,00K olup, toplam piyasa değeri $ 91,34K şeklindedir. Canlı OG30 Fiyatını Görüntüle

OpenDelta GMCI30 Fiyat Geçmişi OpenDelta GMCI30 canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki OpenDelta GMCI30 fiyatı 0,152255 USD'dir. Dolaşımdaki OpenDelta GMCI30(OG30) arzı 600,00K OG30 olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 91.344$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,58 $ -0,000899 $ 0,153306 $ 0,152025

7 Gün %0,20 $ 0,000311 $ 0,153243 $ 0,149542

30 Gün %0,72 $ 0,001102 $ 0,153243 $ 0,149542 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, OpenDelta GMCI30 fiyat hareketi -0,000899$ oldu ve -%0,58 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, OpenDelta GMCI30 en yüksek 0,153243$ ve en düşük 0,149542$ fiyatından işlem gördü ve %0,20 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, OG30 için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, OpenDelta GMCI30, %0,72 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,001102$ oldu. Bu durum, OG30 için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? OpenDelta GMCI30 Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak OG30 için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, OpenDelta GMCI30 için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen OG30 fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının OpenDelta GMCI30 fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, OG30 varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): OG30 için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak OpenDelta GMCI30 için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

OG30 Fiyat Tahmini Neden Önemli?

OG30 Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): OG30, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, OG30, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için OG30 fiyat tahmini nedir? OpenDelta GMCI30 (OG30) fiyat tahmin aracına göre, OG30 fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 OG30 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 OpenDelta GMCI30 (OG30) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OG30, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında OG30 için tahmini fiyat hedefi nedir? OpenDelta GMCI30 (OG30) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 OG30 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında OG30 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, OpenDelta GMCI30 (OG30), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında OG30 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, OpenDelta GMCI30 (OG30), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 OG30 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 OpenDelta GMCI30 (OG30) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OG30, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için OG30 fiyat tahmini nedir? OpenDelta GMCI30 (OG30) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 OG30 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.