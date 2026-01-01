Bugünkü OpenDelta GMCI30 Fiyatı

Bugünkü OpenDelta GMCI30 (OG30) fiyatı $ 0,152072 olup, son 24 saatte % 0,67 değişim gösterdi. Mevcut OG30 / USD dönüşüm oranı OG30 başına $ 0,152072 şeklindedir.

OpenDelta GMCI30, şu anda piyasa değeri açısından $ 91.243 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 600,00K OG30 şeklindedir. Son 24 saat içinde OG30, $ 0,152034 (en düşük) ile $ 0,153306 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,258621 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,133385 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OG30, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%0,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 91,24K$ 91,24K $ 91,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 91,24K$ 91,24K $ 91,24K Dolaşım Arzı 600,00K 600,00K 600,00K Toplam Arz 599.999,997499297 599.999,997499297 599.999,997499297

Şu anki OpenDelta GMCI30 piyasa değeri $ 91,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OG30 arzı 600,00K olup, toplam arzı 599999.997499297. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 91,24K.