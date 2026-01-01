OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için OUTLAW Crypto Games fiyat tahminlerini alın. OUTLAW fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

OUTLAW Crypto Games fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini OUTLAW Crypto Games 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, OUTLAW Crypto Games, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000438 fiyatından işlem görebilir. 2026 için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, OUTLAW Crypto Games, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000460 fiyatından işlem görebilir. 2027 için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OUTLAW için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000483 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OUTLAW için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000507 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OUTLAW için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000533 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OUTLAW için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000559 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında OUTLAW Crypto Games fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000868 seviyesine ulaşabilir. 2050 için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında OUTLAW Crypto Games fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001415 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000438 %0,00

2027 $ 0,000460 %5,00

2028 $ 0,000483 %10,25

2029 $ 0,000507 %15,76

2030 $ 0,000533 %21,55

2031 $ 0,000559 %27,63

2032 $ 0,000587 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000617 %40,71

2034 $ 0,000648 %47,75

2035 $ 0,000680 %55,13

2036 $ 0,000714 %62,89

2037 $ 0,000750 %71,03

2038 $ 0,000787 %79,59

2039 $ 0,000827 %88,56

2040 $ 0,000868 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000438 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000439 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000440 %0,41 Bugün için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde OUTLAW için öngörülen fiyat 0,000438$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak OUTLAW için yapılan fiyat tahmini 0,000438$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, OUTLAW için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000439$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında OUTLAW için öngörülen fiyat 0,000440$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut OUTLAW Crypto Games Fiyatı İstatistikleri
Dolaşım Arzı 995,20M 995,20M 995,20M
Ayrıca, dolaşımdaki OUTLAW arzı 995,20M olup, toplam piyasa değeri $ 436,65K şeklindedir.

OUTLAW Crypto Games Fiyat Geçmişi OUTLAW Crypto Games canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki OUTLAW Crypto Games fiyatı 0,000438 USD'dir. Dolaşımdaki OUTLAW Crypto Games(OUTLAW) arzı 995,20M OUTLAW olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 436.648$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,23 $ 0 $ 0,000444 $ 0,000432

7 Gün -%4,36 $ -0,000019 $ 0,000624 $ 0,000430

30 Gün -%30,07 $ -0,000131 $ 0,000624 $ 0,000430 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, OUTLAW Crypto Games fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,23 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, OUTLAW Crypto Games en yüksek 0,000624$ ve en düşük 0,000430$ fiyatından işlem gördü ve -%4,36 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, OUTLAW için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, OUTLAW Crypto Games, -%30,07 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000131$ oldu. Bu durum, OUTLAW için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? OUTLAW Crypto Games Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak OUTLAW için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, OUTLAW Crypto Games için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen OUTLAW fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının OUTLAW Crypto Games fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, OUTLAW varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): OUTLAW için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak OUTLAW Crypto Games için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

OUTLAW Fiyat Tahmini Neden Önemli?

OUTLAW Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): OUTLAW, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, OUTLAW, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için OUTLAW fiyat tahmini nedir? OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) fiyat tahmin aracına göre, OUTLAW fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 OUTLAW 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OUTLAW, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında OUTLAW için tahmini fiyat hedefi nedir? OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 OUTLAW fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında OUTLAW için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, OUTLAW Crypto Games (OUTLAW), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında OUTLAW için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, OUTLAW Crypto Games (OUTLAW), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 OUTLAW 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OUTLAW, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için OUTLAW fiyat tahmini nedir? OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 OUTLAW fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol