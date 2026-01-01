Bugünkü OUTLAW Crypto Games Fiyatı

Bugünkü OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) fiyatı $ 0,00044391 olup, son 24 saatte % 0,63 değişim gösterdi. Mevcut OUTLAW / USD dönüşüm oranı OUTLAW başına $ 0,00044391 şeklindedir.

OUTLAW Crypto Games, şu anda piyasa değeri açısından $ 441.778 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 995,20M OUTLAW şeklindedir. Son 24 saat içinde OUTLAW, $ 0,00043273 (en düşük) ile $ 0,00044538 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02415954 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00042995 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OUTLAW, son bir saatte +%0,18 ve son 7 günde -%2,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 441,78K$ 441,78K $ 441,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 441,78K$ 441,78K $ 441,78K Dolaşım Arzı 995,20M 995,20M 995,20M Toplam Arz 995.199.076,976711 995.199.076,976711 995.199.076,976711

