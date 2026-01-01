MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Pharaoh Liquid Staking Token (P33) /

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Pharaoh Liquid Staking Token fiyat tahminlerini alın. P33 fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Pharaoh Liquid Staking Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Pharaoh Liquid Staking Token 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Pharaoh Liquid Staking Token, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,023377 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Pharaoh Liquid Staking Token, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,024546 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, P33 için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,025773 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, P33 için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,027062 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, P33 için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,028415 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, P33 için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,029835 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Pharaoh Liquid Staking Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,046285 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Pharaoh Liquid Staking Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,075394 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,023377 %0,00

2027 $ 0,024546 %5,00

2028 $ 0,025773 %10,25

2029 $ 0,027062 %15,76

2030 $ 0,028415 %21,55

2031 $ 0,029835 %27,63

2032 $ 0,031327 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,032894 %40,71

2034 $ 0,034538 %47,75

2035 $ 0,036265 %55,13

2036 $ 0,038079 %62,89

2037 $ 0,039983 %71,03

2038 $ 0,041982 %79,59

2039 $ 0,044081 %88,56

2040 $ 0,046285 %97,99

2040 $ 0,046285 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Pharaoh Liquid Staking Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,023377 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,023380 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,023399 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,023473 %0,41 Bugün için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde P33 için öngörülen fiyat 0,023377$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak P33 için yapılan fiyat tahmini 0,023380$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, P33 için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,023399$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında P33 için öngörülen fiyat 0,023473$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Pharaoh Liquid Staking Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 3,52M$ 3,52M $ 3,52M Dolaşım Arzı 150,67M 150,67M 150,67M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son P33 fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki P33 arzı 150,67M olup, toplam piyasa değeri $ 3,52M şeklindedir. Canlı P33 Fiyatını Görüntüle

Pharaoh Liquid Staking Token Fiyat Geçmişi Pharaoh Liquid Staking Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Pharaoh Liquid Staking Token fiyatı 0,023377 USD'dir. Dolaşımdaki Pharaoh Liquid Staking Token(P33) arzı 150,67M P33 olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 3.522.208$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%3,68 $ -0,000893 $ 0,024380 $ 0,022255

7 Gün %5,82 $ 0,001361 $ 0,029259 $ 0,021664

30 Gün -%19,18 $ -0,004485 $ 0,029259 $ 0,021664 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Pharaoh Liquid Staking Token fiyat hareketi -0,000893$ oldu ve -%3,68 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Pharaoh Liquid Staking Token en yüksek 0,029259$ ve en düşük 0,021664$ fiyatından işlem gördü ve %5,82 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, P33 için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Pharaoh Liquid Staking Token, -%19,18 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,004485$ oldu. Bu durum, P33 için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Pharaoh Liquid Staking Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak P33 için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Pharaoh Liquid Staking Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen P33 fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Pharaoh Liquid Staking Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, P33 varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): P33 için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Pharaoh Liquid Staking Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

P33 Fiyat Tahmini Neden Önemli?

P33 Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): P33, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, P33, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için P33 fiyat tahmini nedir? Pharaoh Liquid Staking Token (P33) fiyat tahmin aracına göre, P33 fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 P33 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Pharaoh Liquid Staking Token (P33) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, P33, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında P33 için tahmini fiyat hedefi nedir? Pharaoh Liquid Staking Token (P33) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 P33 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında P33 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Pharaoh Liquid Staking Token (P33), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında P33 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Pharaoh Liquid Staking Token (P33), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 P33 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Pharaoh Liquid Staking Token (P33) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, P33, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için P33 fiyat tahmini nedir? Pharaoh Liquid Staking Token (P33) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 P33 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.