Bugünkü Pharaoh Liquid Staking Token Fiyatı

Bugünkü Pharaoh Liquid Staking Token (P33) fiyatı $ 0,02631737 olup, son 24 saatte % 8,44 değişim gösterdi. Mevcut P33 / USD dönüşüm oranı P33 başına $ 0,02631737 şeklindedir.

Pharaoh Liquid Staking Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.965.178 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 150,67M P33 şeklindedir. Son 24 saat içinde P33, $ 0,02225501 (en düşük) ile $ 0,02640811 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,053511 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00821947 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, P33, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde +%20,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,97M$ 3,97M $ 3,97M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,97M$ 3,97M $ 3,97M Dolaşım Arzı 150,67M 150,67M 150,67M Toplam Arz 150.667.769,0600232 150.667.769,0600232 150.667.769,0600232

