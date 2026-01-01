Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Polyswipe fiyat tahminlerini alın. SWIPE fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Polyswipe fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Polyswipe 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Polyswipe, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000012 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Polyswipe, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000013 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SWIPE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000014 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SWIPE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000014 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SWIPE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000015 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SWIPE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000016 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Polyswipe fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000025 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Polyswipe fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000041 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000012 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000012 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000012 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000012 %0,41 Bugün için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde SWIPE için öngörülen fiyat 0,000012$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SWIPE için yapılan fiyat tahmini 0,000012$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SWIPE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000012$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SWIPE için öngörülen fiyat 0,000012$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Polyswipe Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 12,91K$ 12,91K $ 12,91K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SWIPE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SWIPE arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 12,91K şeklindedir. Canlı SWIPE Fiyatını Görüntüle

Polyswipe Fiyat Geçmişi Polyswipe canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Polyswipe fiyatı 0,000012 USD'dir. Dolaşımdaki Polyswipe(SWIPE) arzı 1,00B SWIPE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 12.905,29$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%9,72 $ 0 $ 0,000014 $ 0,000012

7 Gün -%18,58 $ -0,000002 $ 0,000029 $ 0,000012

30 Gün -%55,82 $ -0,000007 $ 0,000029 $ 0,000012 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Polyswipe fiyat hareketi 0$ oldu ve -%9,72 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Polyswipe en yüksek 0,000029$ ve en düşük 0,000012$ fiyatından işlem gördü ve -%18,58 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SWIPE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Polyswipe, -%55,82 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000007$ oldu. Bu durum, SWIPE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Polyswipe (SWIPE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Polyswipe Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SWIPE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Polyswipe için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SWIPE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Polyswipe fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SWIPE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SWIPE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Polyswipe için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SWIPE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SWIPE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SWIPE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SWIPE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SWIPE fiyat tahmini nedir? Polyswipe (SWIPE) fiyat tahmin aracına göre, SWIPE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SWIPE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Polyswipe (SWIPE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SWIPE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında SWIPE için tahmini fiyat hedefi nedir? Polyswipe (SWIPE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 SWIPE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında SWIPE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Polyswipe (SWIPE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında SWIPE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Polyswipe (SWIPE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 SWIPE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Polyswipe (SWIPE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SWIPE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SWIPE fiyat tahmini nedir? Polyswipe (SWIPE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SWIPE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol