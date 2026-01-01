Bugünkü Polyswipe Fiyatı

Bugünkü Polyswipe (SWIPE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 10,12 değişim gösterdi. Mevcut SWIPE / USD dönüşüm oranı SWIPE başına -- şeklindedir.

Polyswipe, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.905,29 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SWIPE şeklindedir. Son 24 saat içinde SWIPE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00160508 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SWIPE, son bir saatte -- ve son 7 günde -%18,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Polyswipe (SWIPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,91K$ 12,91K $ 12,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,91K$ 12,91K $ 12,91K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

