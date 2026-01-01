MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Private Aviation Finance Token (CINO) /

Private Aviation Finance Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. Private Aviation Finance Token 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Private Aviation Finance Token, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0.009494 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Private Aviation Finance Token, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.009969 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, CINO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.010468 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, CINO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.010991 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CINO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0.011541 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır. 2030 için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CINO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0.012118 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır. 2040 için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Private Aviation Finance Token fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.018799 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Private Aviation Finance Token fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.030622 seviyesine ulaşabilir.

January 2, 2026(Yarın) $ 0.009496 0.01%

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0.009504 0.10%

January 31, 2026(30 Gün) $ 0.009533 0.41% Bugün için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde CINO için öngörülen fiyat 0.009494$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CINO için yapılan fiyat tahmini 0.009496$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, CINO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.009504$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CINO için öngörülen fiyat 0.009533$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Private Aviation Finance Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 6.26M$ 6.26M $ 6.26M Dolaşım Arzı 659.71M 659.71M 659.71M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son CINO fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki CINO arzı 659.71M olup, toplam piyasa değeri $ 6.26M şeklindedir. Canlı CINO Fiyatını Görüntüle

Private Aviation Finance Token Fiyat Geçmişi Private Aviation Finance Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Private Aviation Finance Token fiyatı 0.009494 USD'dir. Dolaşımdaki Private Aviation Finance Token(CINO) arzı 659.71M CINO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 6,264,526$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -1.26% $ -0.000121 $ 0.009818 $ 0.009442

7 Gün 98.86% $ 0.009386 $ 0.010478 $ 0.004735

30 Gün -8.94% $ -0.000849 $ 0.010478 $ 0.004735 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Private Aviation Finance Token fiyat hareketi -0.000121$ oldu ve -1.26% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Private Aviation Finance Token en yüksek 0.010478$ ve en düşük 0.004735$ fiyatından işlem gördü ve 98.86% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CINO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Private Aviation Finance Token, -8.94% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.000849$ oldu. Bu durum, CINO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Private Aviation Finance Token (CINO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Private Aviation Finance Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CINO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Private Aviation Finance Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CINO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Private Aviation Finance Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CINO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CINO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Private Aviation Finance Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CINO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CINO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): CINO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, CINO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için CINO fiyat tahmini nedir? Private Aviation Finance Token (CINO) fiyat tahmin aracına göre, CINO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 CINO 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Private Aviation Finance Token (CINO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, CINO, 0.00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında CINO için tahmini fiyat hedefi nedir? Private Aviation Finance Token (CINO) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 CINO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında CINO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Private Aviation Finance Token (CINO), 0.00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında CINO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Private Aviation Finance Token (CINO), 0.00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 CINO 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Private Aviation Finance Token (CINO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, CINO, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için CINO fiyat tahmini nedir? Private Aviation Finance Token (CINO) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 CINO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol